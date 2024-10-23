Tuyển Nhân viên kỹ thuật BIMCAD SOLUTIONS CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại BIMCAD SOLUTIONS CO.,LTD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 50/63 Lê Thị Hồng P.7, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
-Gia công bản vẽ nhà gỗ cho các Doanh Nghiệp Nhật Bản bằng phần mềm chuyên dụng
-Diễn hoạ 3D Ngoại Thất cho nhà Gỗ
-Thực hiện các công việc được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Không yêu cầu Kinh nghiệm
Tại BIMCAD SOLUTIONS CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản cao + Phụ cấp thành phẩm theo doanh số(không có giới hạn- Từ tháng thứ 6)
- Được làm việc trong môi trường đồng nghiệp thân thiện, trẻ trung
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo về chuyên môn từ đầu
-Đóng BHXH BHYT theo quy định nhà nước
-Thưởng lương tháng 13 + Thưởng đột xuất( nếu doanh thu tốt)
-Du lịch công ty định kỳ hàng năm
-Bảo hiểm nội trú Bảo Việt ( Khi ký HD 1 năm)
-Công ty chi trả tiền đi học tiếng Nhật ( Với điều kiện thi đạt )
-Phụ cấp văn bằng Nhật Ngữ của JLPT
-Lương CB khởi điểm: 8.000.000vnd
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIMCAD SOLUTIONS CO.,LTD
