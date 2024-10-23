Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN MKT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5 Lê Thước, Phường Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Sửa chữa/Bảo trì máy in code/date công nghiệp tự động hiệu Hitachi (Japan) của Công ty cung cấp cho các nhà máy của khách hàng Huấn luyện người sử dụng tại các Nhà máy làm chủ các thiết bị trên. Tư vấn, hỗ trợ , hướng dẫn cho khách hàng về chuyên môn kỹ thuật.

Sửa chữa/Bảo trì máy in code/date công nghiệp tự động hiệu Hitachi (Japan) của Công ty cung cấp cho các nhà máy của khách hàng

Huấn luyện người sử dụng tại các Nhà máy làm chủ các thiết bị trên.

Tư vấn, hỗ trợ , hướng dẫn cho khách hàng về chuyên môn kỹ thuật.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung cấp/Cao đẳng (Team Bảo trì/sửa chữa) các ngành Cơ Điện tử , Điện tự động, Điện tử công nghiệp Biết đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cơ bản Năng động, sẵn sàng đi công tác tại nhà máy khách hàng. Nam, tuổi từ 21-25. Chấp nhận sinh viên mới ra trường. chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về thiết bị và kỹ năng cho công việc.

Trung cấp/Cao đẳng (Team Bảo trì/sửa chữa) các ngành Cơ Điện tử , Điện tự động, Điện tử công nghiệp

Biết đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cơ bản

Năng động, sẵn sàng đi công tác tại nhà máy khách hàng.

Nam, tuổi từ 21-25.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường. chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về thiết bị và kỹ năng cho công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MKT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập +PC+Thưởng: Lương khởi điểm + PC + BHXH 10 tr + Thưởng bộ phận bình quân đến 3.0 tr/quý + Thưởng Lễ + Thưởng năm + Tháng 13. Chế độ tăng lương hàng năm và điều chỉnh trước hạn cho nhân viên giỏi, vượt yêu cầu. Phép năm hưởng lương 12 ngày + Bảo hiểm TN cộng thêm 24h/7 + Đồng phục, Dụng cụ kỹ thuật Công ty hoạt động > 22 năm, ổn định lâu dài. Được đào tạo về thiết bị và các kỹ năng chuyên môn trước và trong khi làm việc. Có thể có công tác ngoài giờ và/hoặc công tác tỉnh theo phân công và yêu cầu của từng nhiệm vụ cụ thể: Hưởng lương ngoài giờ + Công tác tỉnh: bồi dưỡng công tác tỉnh + chi phí đi lại (+ ở lại nếu có.) Phỏng vấn đạt nhận việc ngay.

Thu nhập +PC+Thưởng: Lương khởi điểm + PC + BHXH 10 tr + Thưởng bộ phận bình quân đến 3.0 tr/quý + Thưởng Lễ + Thưởng năm + Tháng 13.

Chế độ tăng lương hàng năm và điều chỉnh trước hạn cho nhân viên giỏi, vượt yêu cầu.

Phép năm hưởng lương 12 ngày + Bảo hiểm TN cộng thêm 24h/7 + Đồng phục, Dụng cụ kỹ thuật

Công ty hoạt động > 22 năm, ổn định lâu dài.

Được đào tạo về thiết bị và các kỹ năng chuyên môn trước và trong khi làm việc.

Có thể có công tác ngoài giờ và/hoặc công tác tỉnh theo phân công và yêu cầu của từng nhiệm vụ cụ thể: Hưởng lương ngoài giờ + Công tác tỉnh: bồi dưỡng công tác tỉnh + chi phí đi lại (+ ở lại nếu có.)

Phỏng vấn đạt nhận việc ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MKT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin