Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: số 4 đường số 8, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

- Kiểm tra sửa chữa, thay linh kiện ghế massa cho khách
- Bảo dưỡng ghế cho khách: vệ sinh ghế, xịt dưỡng da, kiểm tra hoạt động ghế....
- Tiếp nhận đơn bảo hành, bảo dưỡng từ Trưởng nhóm kỹ thuật
-Xử lý các đơn tại khu vực Phan Thiết và các tỉnh lân cận.
-Đối với khu vực TPHCM thì xử lý tại TPHCM và hỗ trợ các tỉnh
- Thời gian làm việc linh động.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã từng làm bảo hành sửa chữa ghế massa kinh nghiệm ít nhất 2 năm
- Ưu tiên người chịu khó đi lại thường xuyên.
- Có khả năng sắp xếp công việc tốt, làm việc độc lập.
- Giao tiếp tốt, nói năng hoạt bát, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập bình quân từ 9tr -14tr/tháng
- Hỗ trợ tiền chi phí đi lại ở tỉnh áp dụng tính theo km (1,500đ/km)
- Hoa hồng bảo dưỡng : 80k/đơn dưới 30km; 100k/đơn trên 30km.
-Hoa hồng bảo hành/sửa chữa: dưới 30km : 130k/đơn và trên 30km: 180k/đơn
-Được phụ cấp tiền sim + phụ cấp hao mòn xe (nếu đi trên 1000km)
-Được đóng BHXH đầy đủ
-Teambuilding, party hằng năm
-Các chế độ khác: Sinh nhật, Lễ, Tết.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 430 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

