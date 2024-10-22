Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Vật Liệu SBC Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và tìm hiểu được đặc tính kỹ thuật, phạm vi ứng dụng các dòng sản phẩm Biết cách tham khảo tài liệu kỹ thuật để khi làm mẫu đảm bảo từng chi tiết phải đúng thông số yêu cầu. Hướng dẫn cho khách hàng cách thi công các dòng sản phẩm. Hỗ trợ, tư vấn giải pháp kỹ thuật cho khách hàng khi nhận được yêu cầu. Phối hợp với Chủ đầu tư/ Nhà thầu thi công trong việc làm mẫu sản phẩm theo yêu cầu, đưa ra các giải pháp kỹ thuật giải quyết các vấn đề phát sinh. Làm các báo cáo định kỳ hay đột xuất theo yêu cầu. Có ý thức làm việc tập thể nhằm phối hợp chung công việc kinh doanh của công ty. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành xây dựng, công nghiệp, vật liệu xây dựng (chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp sẽ được đào tạo thêm). Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm Có kiến thức chung và hiểu biết trong lĩnh vực xây dựng. Có kiến thức về vật liệu và sử dụng phụ gia dùng trong xây dựng là một lợi thế. Sử dụng thành thạo phần mềm AUTOCAD, Microsoft Office. Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, học hỏi và trung thực. Tiếng Anh cơ bản, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Vật Liệu SBC Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN... và các chế độ khác theo quy định của công ty. Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển năng lực chuyên môn và hoàn thiện bản thân. Có hội tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài. Lương thỏa thuận tùy theo năng lực khi đến phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vật Liệu SBC Sài Gòn

