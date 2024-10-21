Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 240a Dương Đình Hội, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến Dịch vụ kiểm soát côn trùng:

Thực hiện công việc kiểm soát côn trùng dịch hại và đưa ra các đề xuất cho khách hàng; Phản hồi về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của khách hàng lên cấp trên; Bảo quản tất cả các thiết bị, công cụ, phương tiện đi lại và các dụng cụ khác do công ty cấp phát, để làm việc trong điều kiện hoạt động tốt; Lập kế hoạch và thực hiện theo lộ trình để đảm bảo có mặt kịp thời tại tất cả các địa điểm làm dịch vụ; Đảm bảo tất cả các giấy tờ cần thiết (như báo cáo dịch vụ, danh sách dịch vụ, …) sử dụng trong các dịch vụ kiểm soát dịch hại được thực hiện đầy đủ, giải thích cho khách hàng, ký và nộp cho giám sát sau khi hoàn tất dịch vụ. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Thực hiện công việc kiểm soát côn trùng dịch hại và đưa ra các đề xuất cho khách hàng;

Phản hồi về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của khách hàng lên cấp trên;

Bảo quản tất cả các thiết bị, công cụ, phương tiện đi lại và các dụng cụ khác do công ty cấp phát, để làm việc trong điều kiện hoạt động tốt;

Lập kế hoạch và thực hiện theo lộ trình để đảm bảo có mặt kịp thời tại tất cả các địa điểm làm dịch vụ;

Đảm bảo tất cả các giấy tờ cần thiết (như báo cáo dịch vụ, danh sách dịch vụ, …) sử dụng trong các dịch vụ kiểm soát dịch hại được thực hiện đầy đủ, giải thích cho khách hàng, ký và nộp cho giám sát sau khi hoàn tất dịch vụ.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô Sức khỏe tốt

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo

Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô

Sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng thỏa thuận từ 9.200.000 đồng/tháng trở lên (chi tiết khi tham gia phỏng vấn) Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết... Được xem xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty, nhiều hoạt động phong trào sôi nổi Khám sức khỏe định kỳ Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Mức lương cứng thỏa thuận từ 9.200.000 đồng/tháng trở lên (chi tiết khi tham gia phỏng vấn)

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...

Được xem xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến

Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty, nhiều hoạt động phong trào sôi nổi

Khám sức khỏe định kỳ

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin