Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TÍN THÀNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 150/10 Đường HT 13, Khu Phố 2, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Tham gia lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa máy nén khí, máy lạnh, máy chiller theo hướng dẫn của kỹ sư trưởng. Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, máy móc công ty cung cấp Phân tích, xử lý sự cố, khắc phục lỗi phát sinh trong quá trình vận hành máy móc. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. Ưu tiên các ứng viên có bằng lái ô tô

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi. Ưu tiên tốt nghiệp từ trung cấp đến đại học chuyên ngành Kỹ thuật hoặc liên quan: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Bảo trì / Sửa chữa/.... Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc. Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về cơ khí, điện, điện tử, có bằng lái xe ô tô

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TÍN THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 12 – 25 triệu tùy theo năng lực và kinh nghiệm . Đầy đủ Chế độ Bảo hiểm theo quy định Phúc Lợi: Du Lịch 1 đến 2 lần trong năm Thưởng đột xuất, thưởng Lễ tết, thưởng hoa hồng. Cơ hội huấn luyện: Đào tạo chuyên sâu Phụ cấp khác: Tiền cơm, xăng, điện thoại, Công tác phí Xét Tăng lương 1 đến 2 lần trong năm Chế độ nghỉ phép, tiền phép cuối năm Chế độ thưởng theo doanh số công ty .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TÍN THÀNH PHÁT

