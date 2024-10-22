Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TÍN THÀNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TÍN THÀNH PHÁT
- Hồ Chí Minh: 150/10 Đường HT 13, Khu Phố 2, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Tham gia lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa máy nén khí, máy lạnh, máy chiller theo hướng dẫn của kỹ sư trưởng.
Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, máy móc công ty cung cấp
Phân tích, xử lý sự cố, khắc phục lỗi phát sinh trong quá trình vận hành máy móc.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Ưu tiên các ứng viên có bằng lái ô tô
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi.
Ưu tiên tốt nghiệp từ trung cấp đến đại học chuyên ngành Kỹ thuật hoặc liên quan: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Bảo trì / Sửa chữa/....
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về cơ khí, điện, điện tử, có bằng lái xe ô tô
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TÍN THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 12 – 25 triệu tùy theo năng lực và kinh nghiệm .
Đầy đủ Chế độ Bảo hiểm theo quy định
Phúc Lợi: Du Lịch 1 đến 2 lần trong năm
Thưởng đột xuất, thưởng Lễ tết, thưởng hoa hồng.
Cơ hội huấn luyện: Đào tạo chuyên sâu
Phụ cấp khác: Tiền cơm, xăng, điện thoại, Công tác phí
Xét Tăng lương 1 đến 2 lần trong năm
Chế độ nghỉ phép, tiền phép cuối năm
Chế độ thưởng theo doanh số công ty .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TÍN THÀNH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
