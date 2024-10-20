Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Nguyễn Thị Định, Quận 2 ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện việc kiểm tra và báo cáo định kì tình trang thiết bị thuộc hệ thống kỹ thuật M&E của tòa nhà, điện, đèn chiếu sáng, máy phát điện, thang máy, hệ thống điều hòa, hệ thống nước,... Vận hành các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà. Kiểm tra, theo dõi các hệ thống kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả, tiết kiệm Tiếp nhận, sửa chữa các sự cố liên quan đến các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà và báo cáo kết quả thực hiện Theo dõi bảo hành liên quan đến các hệ thống kỹ thuật bao gồm: cập nhật sổ theo dõi bảo hành, giám sát việc bảo hành, ký vào biên bản nghiệm thu Giám sát, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà bao gồm: cập nhật sổ theo dõi bảo hành, giám sát việc bảo hành, ký vào biên bản nghiệm thu. Giám sát việc thi công trong tòa nhà/căn hộ, nhắc nhỏ hoặc lập biên bản khi thi công công sai phạm. Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Thực hiện việc kiểm tra và báo cáo định kì tình trang thiết bị thuộc hệ thống kỹ thuật M&E của tòa nhà, điện, đèn chiếu sáng, máy phát điện, thang máy, hệ thống điều hòa, hệ thống nước,...
Vận hành các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà. Kiểm tra, theo dõi các hệ thống kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả, tiết kiệm
Tiếp nhận, sửa chữa các sự cố liên quan đến các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà và báo cáo kết quả thực hiện
Theo dõi bảo hành liên quan đến các hệ thống kỹ thuật bao gồm: cập nhật sổ theo dõi bảo hành, giám sát việc bảo hành, ký vào biên bản nghiệm thu
Giám sát, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà bao gồm: cập nhật sổ theo dõi bảo hành, giám sát việc bảo hành, ký vào biên bản nghiệm thu.
Giám sát việc thi công trong tòa nhà/căn hộ, nhắc nhỏ hoặc lập biên bản khi thi công công sai phạm.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 6 tháng sửa chữa, vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà... Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan kỹ thuật. Nam, sức khỏe tốt. Làm việc theo ca 8h/01 ngày và 06 ngày/tuần.
Có kinh nghiệm trên 6 tháng sửa chữa, vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà...
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan kỹ thuật.
Nam, sức khỏe tốt.
Làm việc theo ca 8h/01 ngày và 06 ngày/tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA Thì Được Hưởng Những Gì

Được thỏa thuận mức lương theo năng lực. Luôn được đào tạo nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ. Môi trường làm việc năng động, tương trợ nhau, Cơ hội thăng tiến cao. Tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi: lương tháng 13, bảo hiểm, thưởng lễ tết, thăm hỏi, hiếu hỷ, sinh nhật, khám sức khỏe,... Team building tổ chức hằng năm trong và ngoài nước.
Được thỏa thuận mức lương theo năng lực.
Luôn được đào tạo nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ.
Môi trường làm việc năng động, tương trợ nhau, Cơ hội thăng tiến cao.
Tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi: lương tháng 13, bảo hiểm, thưởng lễ tết, thăm hỏi, hiếu hỷ, sinh nhật, khám sức khỏe,...
Team building tổ chức hằng năm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP HCM

