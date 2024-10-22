Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực

Nhân viên kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 9, Võ Văn Tần, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý, vận hành, bảo hành, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống kỹ thuật, giám sát và bảo trì hệ thống PCCC của toà nhà dưới sự phân công của Kỹ sư trưởng tòa nhà. Hàng ngày kiểm tra, theo dõi trang thiết bị đảm bảo tất cả các hệ thống kỹ thuật bao gồm hệ thống cơ điện hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng. Bảo hành hệ thống cơ điện trong toà nhà hàng ngày, tháng, quý dưới sự chỉ đạo và phân công của Kỹ sư trưởng tòa nhà. Kết hợp chặt chẽ với đồng nghiệp và các bộ phận khác để giải quyết các yêu cầu, phàn nàn của khách hàng. Phối hợp, đảm bảo công việc kiểm tra máy móc trang thiết bị, tài sản của BQLTN luôn hoạt động tốt, hiệu quả. Chia sẻ thông tin kỹ thuật liên quan đến phục vụ khách hàng. Thực hiện các công việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật của tòa nhà: Điện, nước, hệ thống ánh sáng, camera, điện lạnh, phòng cháy chữa cháy... Giám sát kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động của hệ thống kỹ thuật toà nhà, đảm bảo toà nhà luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Giám sát các nhà thầu trong quá trình lắp đặt, bảo trì thiết bị của toà nhà. Thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm các nhiệm vụ được phân công trong ca trực theo đúng quy định của Ban quản lý cũng như yêu cầu của người phụ trách. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy cũng như thường xuyên giám sát việc thực hiện với các bộ phận khác, Khách thuê và khách đến thăm, làm việc tại tòa nhà. Chủ động nắm bắt và đề xuất khắc phục những vấn đề tồn tại phát hiện trong quá trình làm việc, đặc biệt với những nhân viên kỹ thuật được phân công giám sát các hệ thống chuyên biệt như: BMS, điều hòa thông gió, báo cháy. Chấp hành nghiêm túc các quy định của Ban quản lý về kỷ luật lao động, ứng xử và thái độ làm việc với Khách hàng. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, luôn chia sẻ và giúp đỡ mọi người, học và tự học để nâng cao không ngừng kiến thức nhằm đảm bảo các hệ thống kỹ thuật tòa nhà được vận hành một cách an toàn và tiết kiệm. Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo sự phân công, chỉ đạo của Phụ trách bộ phận.
Quản lý, vận hành, bảo hành, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống kỹ thuật, giám sát và bảo trì hệ thống PCCC của toà nhà dưới sự phân công của Kỹ sư trưởng tòa nhà.
Hàng ngày kiểm tra, theo dõi trang thiết bị đảm bảo tất cả các hệ thống kỹ thuật bao gồm hệ thống cơ điện hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.
Bảo hành hệ thống cơ điện trong toà nhà hàng ngày, tháng, quý dưới sự chỉ đạo và phân công của Kỹ sư trưởng tòa nhà.
Kết hợp chặt chẽ với đồng nghiệp và các bộ phận khác để giải quyết các yêu cầu, phàn nàn của khách hàng.
Phối hợp, đảm bảo công việc kiểm tra máy móc trang thiết bị, tài sản của BQLTN luôn hoạt động tốt, hiệu quả.
Chia sẻ thông tin kỹ thuật liên quan đến phục vụ khách hàng.
Thực hiện các công việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật của tòa nhà: Điện, nước, hệ thống ánh sáng, camera, điện lạnh, phòng cháy chữa cháy...
Giám sát kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động của hệ thống kỹ thuật toà nhà, đảm bảo toà nhà luôn trong tình trạng hoạt động tốt.
Giám sát các nhà thầu trong quá trình lắp đặt, bảo trì thiết bị của toà nhà.
Thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm các nhiệm vụ được phân công trong ca trực theo đúng quy định của Ban quản lý cũng như yêu cầu của người phụ trách.
Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy cũng như thường xuyên giám sát việc thực hiện với các bộ phận khác, Khách thuê và khách đến thăm, làm việc tại tòa nhà.
Chủ động nắm bắt và đề xuất khắc phục những vấn đề tồn tại phát hiện trong quá trình làm việc, đặc biệt với những nhân viên kỹ thuật được phân công giám sát các hệ thống chuyên biệt như: BMS, điều hòa thông gió, báo cháy.
Chấp hành nghiêm túc các quy định của Ban quản lý về kỷ luật lao động, ứng xử và thái độ làm việc với Khách hàng.
Giữ gìn đoàn kết nội bộ, luôn chia sẻ và giúp đỡ mọi người, học và tự học để nâng cao không ngừng kiến thức nhằm đảm bảo các hệ thống kỹ thuật tòa nhà được vận hành một cách an toàn và tiết kiệm.
Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo sự phân công, chỉ đạo của Phụ trách bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: mới ra trường hoặc có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Tòa nhà, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương; Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (chuyên ngành Điện, điện tử, điện công nghiệp,...); Yêu cầu giới tính: Nam Độ tuổi: từ 25 đến 45 tuổi. Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định;
Kinh nghiệm: mới ra trường hoặc có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Tòa nhà, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (chuyên ngành Điện, điện tử, điện công nghiệp,...);
Yêu cầu giới tính: Nam
Độ tuổi: từ 25 đến 45 tuổi.
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định;

Tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hóa doanh nghiệp mạnh; Được tham gia các hoạt động vui chơi, nghỉ mát, du lịch theo chế độ và chính sách của Công ty. Chế độ đãi ngộ tốt đối với nhân viên làm việc gắn bó, lâu dài. Mức thu nhập/ tháng: 8tr-10tr đồng; Thưởng lễ, tết theo quy chế của Công ty. Làm việc theo giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật; Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký HĐLĐ.
Văn hóa doanh nghiệp mạnh; Được tham gia các hoạt động vui chơi, nghỉ mát, du lịch theo chế độ và chính sách của Công ty.
Chế độ đãi ngộ tốt đối với nhân viên làm việc gắn bó, lâu dài.
Mức thu nhập/ tháng: 8tr-10tr đồng; Thưởng lễ, tết theo quy chế của Công ty.
Làm việc theo giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký HĐLĐ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực

Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 số 263 đường Cầu Giấy , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job220622
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 25 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 1 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 25 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 1 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY SONGLIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY SONGLIM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHÁNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHÁNH PHÁT
7 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP TMDV TAHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP TMDV TAHICO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TÍN THÀNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TÍN THÀNH PHÁT
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PROMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PROMAN
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN POWERBOWL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN POWERBOWL
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Vật Liệu SBC Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Vật Liệu SBC Sài Gòn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢ LỢI
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Thang Máy Sáng Nghiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thang Máy Sáng Nghiệp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH JUST PLAY
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Kyowakiden Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kyowakiden Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật BIMCAD SOLUTIONS CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BIMCAD SOLUTIONS CO.,LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Venesa
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển y tế Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển y tế Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ORISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ORISTAR
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IBC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IBC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN MKT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MKT GROUP
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC KỲ HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC KỲ HƯNG
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm