Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9, Võ Văn Tần, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý, vận hành, bảo hành, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống kỹ thuật, giám sát và bảo trì hệ thống PCCC của toà nhà dưới sự phân công của Kỹ sư trưởng tòa nhà. Hàng ngày kiểm tra, theo dõi trang thiết bị đảm bảo tất cả các hệ thống kỹ thuật bao gồm hệ thống cơ điện hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng. Bảo hành hệ thống cơ điện trong toà nhà hàng ngày, tháng, quý dưới sự chỉ đạo và phân công của Kỹ sư trưởng tòa nhà. Kết hợp chặt chẽ với đồng nghiệp và các bộ phận khác để giải quyết các yêu cầu, phàn nàn của khách hàng. Phối hợp, đảm bảo công việc kiểm tra máy móc trang thiết bị, tài sản của BQLTN luôn hoạt động tốt, hiệu quả. Chia sẻ thông tin kỹ thuật liên quan đến phục vụ khách hàng. Thực hiện các công việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật của tòa nhà: Điện, nước, hệ thống ánh sáng, camera, điện lạnh, phòng cháy chữa cháy... Giám sát kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động của hệ thống kỹ thuật toà nhà, đảm bảo toà nhà luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Giám sát các nhà thầu trong quá trình lắp đặt, bảo trì thiết bị của toà nhà. Thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm các nhiệm vụ được phân công trong ca trực theo đúng quy định của Ban quản lý cũng như yêu cầu của người phụ trách. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy cũng như thường xuyên giám sát việc thực hiện với các bộ phận khác, Khách thuê và khách đến thăm, làm việc tại tòa nhà. Chủ động nắm bắt và đề xuất khắc phục những vấn đề tồn tại phát hiện trong quá trình làm việc, đặc biệt với những nhân viên kỹ thuật được phân công giám sát các hệ thống chuyên biệt như: BMS, điều hòa thông gió, báo cháy. Chấp hành nghiêm túc các quy định của Ban quản lý về kỷ luật lao động, ứng xử và thái độ làm việc với Khách hàng. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, luôn chia sẻ và giúp đỡ mọi người, học và tự học để nâng cao không ngừng kiến thức nhằm đảm bảo các hệ thống kỹ thuật tòa nhà được vận hành một cách an toàn và tiết kiệm. Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo sự phân công, chỉ đạo của Phụ trách bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: mới ra trường hoặc có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Tòa nhà, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương; Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (chuyên ngành Điện, điện tử, điện công nghiệp,...); Yêu cầu giới tính: Nam Độ tuổi: từ 25 đến 45 tuổi. Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định;

Tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hóa doanh nghiệp mạnh; Được tham gia các hoạt động vui chơi, nghỉ mát, du lịch theo chế độ và chính sách của Công ty. Chế độ đãi ngộ tốt đối với nhân viên làm việc gắn bó, lâu dài. Mức thu nhập/ tháng: 8tr-10tr đồng; Thưởng lễ, tết theo quy chế của Công ty. Làm việc theo giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật; Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký HĐLĐ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực

