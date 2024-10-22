Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Chiến Lược, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận thông tin mẫu thiết kế, phân tích mẫu, công đoạn sản xuất, lên mẫu hàng. Lập techpack và mô tả chi tiết cách may cho từng vị trí (Mật độ mũi chỉ, chỉ số chỉ, bảng thông số thành phẩm, định mức phụ liệu, quy định gấp gói SP..) Kiểm tra rập, kiểm tra chất lượng mã hàng, dự tính sử dụng máy móc thiết bị nào cho từng công đoạn, mật độ mũi chỉ, màu chỉ,...tương ứng theo tài liệu kỹ thuật. May mẫu, đánh giá thành phẩm, xác định các công đoạn khó, dễ gây lỗi để lưu ý khi rải chuyền, tìm ra nguyên nhân gây lỗi và hướng khắc phục, Phối hợp cùng chuyền trưởng bố trí các chuyền may thực hiện may theo bảng quy trình công nghệ như kế hoạch lên chuyền chi tiết, cụ thể như xác định mã hàng, màu, yêu cầu kỹ thuật, ưu tiên sản xuất trước để phổ biến cho công nhân trong chuyền Thực hiện hướng dẫn chi tiết, cụ thể từng công đoạn may cho công nhân từ cắt, in ép, lấy dấu, may,...đến công đoạn đóng gói. Theo dõi hàng hóa gia công và kiểm tra chất lượng hàng hóa ở nhà máy, đảm bảo thực hiện chất lượng các đơn hang. Tuân thủ theo tài liệu kỹ thuật và mẫu đã duyệt cho sản xuất Ngăn ngừa lỗi hàng may mặc, phân tích, tìm ra nguyên nhân gốc rễ và khắc phục Phối hợp với bộ phận QA để nâng cao chất lượng trong khu vực may và xây dựng Báo cáo chất lượng hàng ngày, Báo cáo tiến độ hàng ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 2-5 năm Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành công nghệ may hoặc kinh nghiệm tương đương Nhanh nhạy, sáng tạo, nắm bắt được ý tưởng, yêu cầu của tài liệu kỹ thuật. Cẩn thận, tỉ mỉ khi làm việc, độ chính xác cao. Am hiểu kỹ thuật rập may, biết cách xây dựng tài liệu kỹ thuật Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc Kỹ năng giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH JUST PLAY Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng chuyên cần hàng tháng Phụ cấp 1 suất cơm trưa Lương thưởng T13 Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước Du lịch Công ty hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JUST PLAY

