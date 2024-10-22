Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH JUST PLAY
- Hồ Chí Minh: 19 Chiến Lược, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nhận thông tin mẫu thiết kế, phân tích mẫu, công đoạn sản xuất, lên mẫu hàng.
Lập techpack và mô tả chi tiết cách may cho từng vị trí (Mật độ mũi chỉ, chỉ số chỉ, bảng thông số thành phẩm, định mức phụ liệu, quy định gấp gói SP..)
Kiểm tra rập, kiểm tra chất lượng mã hàng, dự tính sử dụng máy móc thiết bị nào cho từng công đoạn, mật độ mũi chỉ, màu chỉ,...tương ứng theo tài liệu kỹ thuật. May mẫu, đánh giá thành phẩm, xác định các công đoạn khó, dễ gây lỗi để lưu ý khi rải chuyền, tìm ra nguyên nhân gây lỗi và hướng khắc phục,
Phối hợp cùng chuyền trưởng bố trí các chuyền may thực hiện may theo bảng quy trình công nghệ như kế hoạch lên chuyền chi tiết, cụ thể như xác định mã hàng, màu, yêu cầu kỹ thuật, ưu tiên sản xuất trước để phổ biến cho công nhân trong chuyền
Thực hiện hướng dẫn chi tiết, cụ thể từng công đoạn may cho công nhân từ cắt, in ép, lấy dấu, may,...đến công đoạn đóng gói.
Theo dõi hàng hóa gia công và kiểm tra chất lượng hàng hóa ở nhà máy, đảm bảo thực hiện chất lượng các đơn hang.
Tuân thủ theo tài liệu kỹ thuật và mẫu đã duyệt cho sản xuất
Ngăn ngừa lỗi hàng may mặc, phân tích, tìm ra nguyên nhân gốc rễ và khắc phục
Phối hợp với bộ phận QA để nâng cao chất lượng trong khu vực may và xây dựng
Báo cáo chất lượng hàng ngày, Báo cáo tiến độ hàng ngày, tuần, tháng.
Nhận thông tin mẫu thiết kế, phân tích mẫu, công đoạn sản xuất, lên mẫu hàng.
Lập techpack và mô tả chi tiết cách may cho từng vị trí (Mật độ mũi chỉ, chỉ số chỉ, bảng thông số thành phẩm, định mức phụ liệu, quy định gấp gói SP..)
Kiểm tra rập, kiểm tra chất lượng mã hàng, dự tính sử dụng máy móc thiết bị nào cho từng công đoạn, mật độ mũi chỉ, màu chỉ,...tương ứng theo tài liệu kỹ thuật. May mẫu, đánh giá thành phẩm, xác định các công đoạn khó, dễ gây lỗi để lưu ý khi rải chuyền, tìm ra nguyên nhân gây lỗi và hướng khắc phục,
Phối hợp cùng chuyền trưởng bố trí các chuyền may thực hiện may theo bảng quy trình công nghệ như kế hoạch lên chuyền chi tiết, cụ thể như xác định mã hàng, màu, yêu cầu kỹ thuật, ưu tiên sản xuất trước để phổ biến cho công nhân trong chuyền
Thực hiện hướng dẫn chi tiết, cụ thể từng công đoạn may cho công nhân từ cắt, in ép, lấy dấu, may,...đến công đoạn đóng gói.
Theo dõi hàng hóa gia công và kiểm tra chất lượng hàng hóa ở nhà máy, đảm bảo thực hiện chất lượng các đơn hang.
Tuân thủ theo tài liệu kỹ thuật và mẫu đã duyệt cho sản xuất
Ngăn ngừa lỗi hàng may mặc, phân tích, tìm ra nguyên nhân gốc rễ và khắc phục
Phối hợp với bộ phận QA để nâng cao chất lượng trong khu vực may và xây dựng
Báo cáo chất lượng hàng ngày, Báo cáo tiến độ hàng ngày, tuần, tháng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 2-5 năm
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành công nghệ may hoặc kinh nghiệm tương đương
Nhanh nhạy, sáng tạo, nắm bắt được ý tưởng, yêu cầu của tài liệu kỹ thuật.
Cẩn thận, tỉ mỉ khi làm việc, độ chính xác cao.
Am hiểu kỹ thuật rập may, biết cách xây dựng tài liệu kỹ thuật
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
Kỹ năng giao tiếp
Tại CÔNG TY TNHH JUST PLAY Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng chuyên cần hàng tháng
Phụ cấp 1 suất cơm trưa
Lương thưởng T13
Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
Du lịch Công ty hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI