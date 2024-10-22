Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Thang Máy Sáng Nghiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 161 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gia công cơ khí theo bản vẽ tại xưởng

- Các công việc cơ khí khác theo sự phân công của cấp trên

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thang máy

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành cơ khí

- Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương

- Chịu được áp lực cao trong công việc

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Thang Máy Sáng Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 + tăng ca

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên (từ 7-15 triệu)

- Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty (thưởng ngày lễ, tết, thưởng cuối năm, du lịch nghỉ mát, nghỉ phép)

- Môi trường làm việc lâu dài, ổn định, chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến dễ dàng

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, ngày phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thang Máy Sáng Nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin