Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TP Cà Mau ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Quản lý hạ tầng cáp quang thuê bao mạng Mobifone tại địa bàn được phân công: tuần tra, củng cố, xử lý suy hao, ứng cứu thông tin khi đứt/cháy cáp... Giám sát, hàn nối, kéo cáp quang cho các công trình triển khai dự án của công ty... Lắp đặt internet Mobifiber (AON,GPON) cho khách hàng Báo cáo công việc hàng ngày và các công việc khác theo yêu cầu của tổ trưởng

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành điện tử viễn thông, điện-điện tử, điện lạnh, quản trị mạng,... Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành viễn thông, nếu chưa có công ty sẽ tổ chức đào tạo Siêng năng, chịu khó và chịu được áp lực công việc Ưu tiên ứng viên thường trú tại khu vực cần tuyển dụng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7.000.000 - 13.000.000 đồng/tháng hoặc cao hơn tùy theo vị trí và khu vực tuyển dụng Thưởng 300.000 - 500.000đ mỗi kỳ lễ lớn trong năm Xét thưởng thi đua định kỳ 6 tháng, một năm... Lương tháng 13, 14... Chế độ phúc lợi đầy đủ trong các dịp: sinh nhật, hiếu hỉ, sinh con, ốm đau, tang sự, hoặc gia đình khó khăn Khám sức khỏe và du lịch 1 năm/lần.... Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn 24h ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM

