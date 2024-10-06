Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM
- Hồ Chí Minh: TP Cà Mau ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 7 - 13 Triệu
Quản lý hạ tầng cáp quang thuê bao mạng Mobifone tại địa bàn được phân công: tuần tra, củng cố, xử lý suy hao, ứng cứu thông tin khi đứt/cháy cáp...
Giám sát, hàn nối, kéo cáp quang cho các công trình triển khai dự án của công ty...
Lắp đặt internet Mobifiber (AON,GPON) cho khách hàng
Báo cáo công việc hàng ngày và các công việc khác theo yêu cầu của tổ trưởng
Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành điện tử viễn thông, điện-điện tử, điện lạnh, quản trị mạng,...
Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành viễn thông, nếu chưa có công ty sẽ tổ chức đào tạo
Siêng năng, chịu khó và chịu được áp lực công việc
Ưu tiên ứng viên thường trú tại khu vực cần tuyển dụng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 7.000.000 - 13.000.000 đồng/tháng hoặc cao hơn tùy theo vị trí và khu vực tuyển dụng
Thưởng 300.000 - 500.000đ mỗi kỳ lễ lớn trong năm
Xét thưởng thi đua định kỳ 6 tháng, một năm...
Lương tháng 13, 14...
Chế độ phúc lợi đầy đủ trong các dịp: sinh nhật, hiếu hỉ, sinh con, ốm đau, tang sự, hoặc gia đình khó khăn
Khám sức khỏe và du lịch 1 năm/lần....
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn 24h ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT MIỀN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
