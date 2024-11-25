Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 156/17 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Lái xe văn phòng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Lái xe cho TGĐ (khi có lịch công tác ở HCM) và lái xe giao hàng khu vực tỉnh (nếu có phát sinh); Khi không có lịch lái xe sẽ làm việc tại BP Kho

- Thường xuyên vệ sinh xe và bảo quản giữ gìn xe thật tốt và sạch

- Theo dõi bảo trì, bảo dưỡng xe đầy đủ

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Đảm bảo an toàn, tuân thủ luật giao thông, đúng thời gian, địa điểm yêu cầu



- Có hộ khẩu HCM, Bằng B2 trở lên, ưu tiên ứng viên biết về IT và tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

- Tác phong nghiêm túc, cẩn thận, trung thực.

- Rành đường thành phố và các tỉnh lân cận.

- Có thể đi công tác.

- Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm lái xe cho các sếp.

Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8 triệu + phụ cấp chuyên cần 300k + phụ cấp thâm niên (cứ làm đủ 1 năm lương sẽ tăng thêm 300.000đ) + thưởng khi đi lái xe trong ngày: 150.000đ/ngày, lái xe qua đêm: 250.000đ/1 ngày. Ứng viên biết về máy tính, IT, sửa chữa được điện nước phụ cấp thêm 1.500.000đ/1 tháng

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển bản thân.

- Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát cao cấp hàng năm.

- Đầy đủ các chế độ (Lễ, Tết, Hiếu - Hỉ, Teambuilding...) theo quy định Công ty và Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

