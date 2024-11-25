Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lái xe văn phòng Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 156/17 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP HCM, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Lái xe văn phòng Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Lái xe cho TGĐ (khi có lịch công tác ở HCM) và lái xe giao hàng khu vực tỉnh (nếu có phát sinh); Khi không có lịch lái xe sẽ làm việc tại BP Kho
- Thường xuyên vệ sinh xe và bảo quản giữ gìn xe thật tốt và sạch
- Theo dõi bảo trì, bảo dưỡng xe đầy đủ
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Đảm bảo an toàn, tuân thủ luật giao thông, đúng thời gian, địa điểm yêu cầu
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có hộ khẩu HCM, Bằng B2 trở lên, ưu tiên ứng viên biết về IT và tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 8 triệu + phụ cấp chuyên cần 300k + phụ cấp thâm niên (cứ làm đủ 1 năm lương sẽ tăng thêm 300.000đ) + thưởng khi đi lái xe trong ngày: 150.000đ/ngày, lái xe qua đêm: 250.000đ/1 ngày. Ứng viên biết về máy tính, IT, sửa chữa được điện nước phụ cấp thêm 1.500.000đ/1 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
