Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Đón tiếp khách hàng đến Spa

Điều phối các bạn Kỹ thuật viên làm dịch vụ cho khách hàng

Trực quầy, trực hotline, giải đáp thắc mắc của khách hàng

Thanh toán cho khách hàng

Làm các báo cáo liên quan theo yêu cầu của Quản lý Spa

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên đã từng làm tại các thẩm mỹ viện, spa, phòng khám

Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm word, excel, PP...

Có khả năng đề xuất, tư vấn thêm cho Ban Lãnh đạo các cơ chế, quy trình cho phù hợp với định hướng của công ty

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (từ 7tr-9tr) + Hoa hồng tư vấn+ Phụ cấp + Thưởng

Hoa hồng tư vấn : 1- 5% (theo doanh thu dịch vụ, sản phẩm)

Chế độ nghỉ Lễ, tết... theo đúng quy định

Thời gian làm việc: 8h30-18h hàng ngày . nghỉ trưa 1.5h . Nghỉ 1 ngày trong tuần trừ T6,T7,CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB

