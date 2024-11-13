Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ba Đình
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Đón tiếp khách hàng đến Spa
Điều phối các bạn Kỹ thuật viên làm dịch vụ cho khách hàng
Trực quầy, trực hotline, giải đáp thắc mắc của khách hàng
Thanh toán cho khách hàng
Làm các báo cáo liên quan theo yêu cầu của Quản lý Spa
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên đã từng làm tại các thẩm mỹ viện, spa, phòng khám
Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm word, excel, PP...
Có khả năng đề xuất, tư vấn thêm cho Ban Lãnh đạo các cơ chế, quy trình cho phù hợp với định hướng của công ty
Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm word, excel, PP...
Có khả năng đề xuất, tư vấn thêm cho Ban Lãnh đạo các cơ chế, quy trình cho phù hợp với định hướng của công ty
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản (từ 7tr-9tr) + Hoa hồng tư vấn+ Phụ cấp + Thưởng
Hoa hồng tư vấn : 1- 5% (theo doanh thu dịch vụ, sản phẩm)
Chế độ nghỉ Lễ, tết... theo đúng quy định
Thời gian làm việc: 8h30-18h hàng ngày . nghỉ trưa 1.5h . Nghỉ 1 ngày trong tuần trừ T6,T7,CN
Hoa hồng tư vấn : 1- 5% (theo doanh thu dịch vụ, sản phẩm)
Chế độ nghỉ Lễ, tết... theo đúng quy định
Thời gian làm việc: 8h30-18h hàng ngày . nghỉ trưa 1.5h . Nghỉ 1 ngày trong tuần trừ T6,T7,CN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI