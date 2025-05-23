Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

TƯ VẤN TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP - ERP

- Khảo sát nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, hồ sơ hóa và phân tích đưa ra giải pháp tư vấn cho khách hàng

- Viết tài liệu mô tả yêu cầu và phân tích thiết kế hệ thống chuyển bộ phận lập trình

- Viết tài liệu kiểm thử phần mềm

-Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử, chạy kiểm thử các sản phẩm

-Thực hiện báo cáo lỗi của phần mềm lên các công cụ quản lý lỗi ( Redmine)

- Phối hợp với PM, PO và team lập trình viên để thực hiện thành công dự án đảm bảo chất lượng và deadline đã đề ra.

-Đào tạo hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm

-Nghiệm thu dự án

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng thuộc các chuyên ngành: CNTT, Hệ thống quản lý thông tin, Quản trị nhân sự, Kế toán,…

-Sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn phòng

- Thái độ: trung thực, chủ động, cầu tiến

-Yêu thích và nắm vững về Kế toán, ERP

- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm triển khai các hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP/kế toán/ nhân sự HRM /bán hàng/ sản xuất..), Có hiểu biết về cở sở dữ liệu SQL

-Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề.

-Khả năng hệ thống hóa và quản lý tài liệu

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Được làm việc với các hệ thống lớn hàng đầu của Việt Nam, phát huy tối đa sở trường của mình.

- Lương cứng: 7.000.000VNĐ -> 20.000.000VNĐ - Thỏa thuận xứng đáng với năng lực.

- Phụ cấp: Thưởng dự án + thưởng lễ tết + thưởng cuối năm

-Trợ cấp: tiền xăng xe, đi lại,… khi đi công tác

- Chính sách BHXH, BHYT, và các phúc lợi khác theo đúng quy định của luật lao động và của Công ty.

- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp

