Tuyển Nhân viên Lễ tân Hộ kinh doanh KHÁCH SẠN HESTIA HÀ MY BEACH HOUSE làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Khối Hà My Đông A, Điện Dương, Điện Bàn, Thị xã Điện Bàn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý booking, quy trình đón tiếp khách, thủ tục checkin/checkout và khai báo lưu trú ở địa phương.

Hỗ trợ yêu cầu và đảm bảo trải nghiệm khách hàng.

Giải đáp thắc mắc, tư vấn dịch vụ, tham quan ở khu vực địa phương xung quanh đảm bảo trải nghiệm lưu trú tốt nhất.

Hỗ trợ vận hành khách sạn trôi chảy, phối hợp các bộ phận liên quan

Xử lý các yêu cầu phát sinh, duy trì không gian thân thiện, chuyên nghiệp

Cập nhật hoạt động theo ngày/tuần/tháng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp từ khá trở lên (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm khách sạn)

Kinh nghiệm liên quan trong ngành du lịch và khách sạn trên 1 năm

Thái độ tích cực, thân thiện, niềm nở, nhiệt tình và chuyên nghiệp

Tinh thần trách nhiệm cao với công việc và khách hàng, khả năng xử lý tình huống tốt

Bằng Đại học hoặc chứng chỉ liên quan đến ngành dịch vụ du lịch và khách sạn

Chứng chỉ Tiếng Anh liên quan

Tại Hộ kinh doanh KHÁCH SẠN HESTIA HÀ MY BEACH HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận từ 8.000.000/tháng

Đào tạo kỹ năng chuyên sâu, cơ hội phát triển nghề nghiệp

Cơ hội học hỏi và phát triển khả năng vận hành hoạt động khách sạn

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái ngay bên bờ biển Hà My

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh KHÁCH SẠN HESTIA HÀ MY BEACH HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.