Tuyển Kỹ sư điện mặt trời CÔNG TY TNHH ASIA GREEN ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện mặt trời Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Design rooftop solar power systems following Vietnam’s regulations and IEC standards.

Thiết kế hệ thống điện mặt trời theo TCVN và tiêu chuẩn IEC.

Prepare technical reports, design drawings, bidding documents, and provide consulting support to partners through the company’s communication channels.

Soạn thảo báo cáo kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, hồ sơ dự thầu và hỗ trợ tư vấn cho đối tác thông qua các kênh liên lạc của công ty.

Evaluate solar and storage technologies with respect to project goals, including modules, AC and DC components, inverters, racking systems, etc.

Đánh giá các công nghệ điện mặt trời và lưu trữ dựa trên mục tiêu của dự án, bao gồm các mô-đun, thiết bị AC và DC, bộ biến tần, hệ thống giá đỡ, v.v.

Analyse and evaluate the capabilities of the project – site, weather and solar irradiation data, propose optimal solutions for the customer’s energy needs, including grid-tied, off-grid, hybrid, or backup storage systems.

Phân tích và đánh giá tiềm năng của dự án – địa điểm, dữ liệu thời tiết và bức xạ mặt trời, đề xuất các giải pháp tối ưu cho nhu cầu năng lượng của khách hàng, bao gồm hệ thống hòa lưới, độc lập, hybrid hoặc hệ thống lưu trữ dự phòng.

Calculate system efficiency, bills of quotation, return on investment and others.

Tính toán hiệu suất hệ thống, bảng báo giá, tỷ suất hoàn vốn và các yếu tố liên quan khác.

Assist in O&M services for the existing projects.

Hỗ trợ dịch vụ vận hành và bảo trì (O&M) cho các dự án hiện có.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Engineering background, prefer automation / electrical engineering, structural design

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, ưu tiên tự động hóa, kỹ thuật điện hoặc thiết kế kết cấu

Design certificate is an advantage, in progress of obtaining the certificate is also welcome

Có chứng chỉ thiết kế hoặc ứng viên đang trong quá trình hoàn thiện chứng chỉ là một lợi thế

Minimum 1 year of experience in the solar rooftop / renewable energy industry

Minimum 1 year of experience

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà hoặc năng lượng tái tạo

Require to communicate both in English and Vietnamese, plus Chinese speaking is an advantage

Yêu cầu giao tiếp được bằng tiếng Anh và tiếng Việt, biết tiếng Trung là một lợi thế

Required experience in Project management, design such as AutoCAD 2D/3D, SketchUp, Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), and solar systems such as PVSyst, Helioscope and Solargis

Có kinh nghiệm quản lý dự án và sử dụng các phần mềm thiết kế: AutoCAD 2D/3D, SketchUp, Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), và phần mềm chuyên thiết kế, phân tích và quản lý hiệu suất hệ thống điện mặt trời như PVSyst, Helioscope và Solargis

Good communication, interpersonal skills, project management and a high sense of emergency

Có kỹ năng giao tiếp, quan hệ và quản lý dự án tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng xử lý công việc khẩn cấp

Good knowledge of HSE standards, plus an HSE certificate is an advantage

Có kiến thức về tiêu chuẩn HSE, có chứng chỉ HSE là một lợi thế

Flexible and able to travel across Vietnam for project

Linh hoạt và sẵn sàng đi công tác để thực hiện dự án

Tại CÔNG TY TNHH ASIA GREEN ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì

Opportunity to attend training programs with international energy experts

Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cùng các chuyên gia năng lượng quốc tế

Opportunity to receive project incentives for outstanding performance

Cơ hội được thưởng dự án dựa trên thành tích xuất sắc

Opportunity for annual career advancement and performance-based salary increases in a growth-oriented environment

Cơ hội được thăng tiến và tăng lương định kỳ trong môi trường đề cao sự năng động và nhiều tiềm năng phát triển

Opportunity to travel across Vietnam and is fully covered business travel expenses provided by the company

Cơ hội công tác trên toàn quốc với 100% chi phí đi lại do công ty chi trả

Other benefits: Workman's insurance, social insurance, 13th month salary, etc.

Phúc lợi khác: Bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm xã hội, lương tháng 13, và các chế độ khác

