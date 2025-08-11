Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIA CÔNG THÉP NHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIA CÔNG THÉP NHS
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIA CÔNG THÉP NHS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô số 36, Khu C, Đường D1 Khu Công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai,, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi, đối chiếu tình hình Xuất Nhập Tồn, Chi Tiết kho hàng thực tế và kho hàng trên phần mềm của Công ty.
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.
Quản lý, kiểm soát chứng từ Nhập, xuất hàng hóa ở các kho đúng quy trình.
Kiểm kê định kỳ và đột xuất kho hàng theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện quản lý, lưu trữ các chứng từ liên quan.
Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí kế toán kho hoặc nội bộ trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán
Có kinh nghiệm làm công ty về sắt, thép, inox, … là lợi thế.
Có kỹ năng tổng hợp số liệu và lập báo cáo
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán kho
Khả năng sử tin học văn phòng cơ bản: word, excel, drive
Nhanh nhẹn, chịu được áp lực trong công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Tinh thần trách nhiệm cao.
Chịu khó học hỏi, chủ động tìm kiếm, tra cứu thông tin.

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIA CÔNG THÉP NHS Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo uy định pháp luật
Bonus 6 tháng/lần, lương tháng 13
Tham gia du lịch, khám sức khỏe, teambuiding, party định kỳ
Làm online hoặc nghỉ 2 ngày t7/tháng
Hỗ trợ bữa ăn trưa tại văn phòng
Có xe đưa đón từ Vườn Lài - KCN An Hạ
Review lương định kỳ theo đánh giá năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIA CÔNG THÉP NHS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 36, Khu C, Đường D1 Khu Công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

