Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIA CÔNG THÉP NHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô số 36, Khu C, Đường D1 Khu Công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai,, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Kế toán kho

Theo dõi, đối chiếu tình hình Xuất Nhập Tồn, Chi Tiết kho hàng thực tế và kho hàng trên phần mềm của Công ty.

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

Quản lý, kiểm soát chứng từ Nhập, xuất hàng hóa ở các kho đúng quy trình.

Kiểm kê định kỳ và đột xuất kho hàng theo yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện quản lý, lưu trữ các chứng từ liên quan.

Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí kế toán kho hoặc nội bộ trở lên

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán

Có kinh nghiệm làm công ty về sắt, thép, inox, … là lợi thế.

Có kỹ năng tổng hợp số liệu và lập báo cáo

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán kho

Khả năng sử tin học văn phòng cơ bản: word, excel, drive

Nhanh nhẹn, chịu được áp lực trong công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Tinh thần trách nhiệm cao.

Chịu khó học hỏi, chủ động tìm kiếm, tra cứu thông tin.

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIA CÔNG THÉP NHS Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo uy định pháp luật

Bonus 6 tháng/lần, lương tháng 13

Tham gia du lịch, khám sức khỏe, teambuiding, party định kỳ

Làm online hoặc nghỉ 2 ngày t7/tháng

Hỗ trợ bữa ăn trưa tại văn phòng

Có xe đưa đón từ Vườn Lài - KCN An Hạ

Review lương định kỳ theo đánh giá năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển

