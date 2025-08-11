Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH GT EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS
- Hà Nội: Số 1 Huỳnh Tấn Phát, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thực hiện thủ tục nhập, xuất hàng hóa;
- Nhận yêu cầu xuất hàng từ sự phân công của trưởng nhóm;
- Sắp xếp, đóng gói và di chuyển hàng hóa về khu vực chờ bàn giao theo quy định của kho;
- Kí nhận và bàn giao chứng từ lại cho trưởng nhóm, đồng thời bàn giao hàng hóa cho nhân viên đồng kiểm trong kho;
- Thực hiện việc sắp xếp hàng hóa theo đúng sơ đồ kho đã quy định;
- Định kỳ phối hợp với kế toán kho kiểm kê kho;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
- Địa chỉ làm việc: Số 1 Huỳnh Tấn Phát, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm kho vận là một lợi thế;
- Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
- Thân thiện, vui vẻ
Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, ngày nghỉ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
- Chế độ Hiếu - Hỷ, quà tặng sinh nhật, quà tặng các ngày lễ lớn trong năm, 8/3, 20/10 - theo chính sách của công ty;
- Lương tháng 13 + thưởng đánh giá hàng năm;
- Liên tục được đào tạo về kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan;
- Du lịch, Team building hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
