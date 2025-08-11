Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH GT EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Huỳnh Tấn Phát, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện thủ tục nhập, xuất hàng hóa;

- Nhận yêu cầu xuất hàng từ sự phân công của trưởng nhóm;

- Sắp xếp, đóng gói và di chuyển hàng hóa về khu vực chờ bàn giao theo quy định của kho;

- Kí nhận và bàn giao chứng từ lại cho trưởng nhóm, đồng thời bàn giao hàng hóa cho nhân viên đồng kiểm trong kho;

- Thực hiện việc sắp xếp hàng hóa theo đúng sơ đồ kho đã quy định;

- Định kỳ phối hợp với kế toán kho kiểm kê kho;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

- Địa chỉ làm việc: Số 1 Huỳnh Tấn Phát, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sức khỏe tốt, lí lịch rõ ràng

- Có kinh nghiệm làm kho vận là một lợi thế;

- Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc;

- Thân thiện, vui vẻ

Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, ngày nghỉ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;

- Chế độ Hiếu - Hỷ, quà tặng sinh nhật, quà tặng các ngày lễ lớn trong năm, 8/3, 20/10 - theo chính sách của công ty;

- Lương tháng 13 + thưởng đánh giá hàng năm;

- Liên tục được đào tạo về kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan;

- Du lịch, Team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin