Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Sài Gòn, Quận 01, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Xử lý Phản hồi & Giải quyết vấn đề

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh,

marketing, chăm sóc khách hàng hoặc các ngành dịch vụ liên quan.

2. Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, telesales

hoặc dịch vụ khách hàng trong ngành thẩm mỹ, spa, làm đẹp.

3. Kỹ năng chuyên môn:

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại (biết lắng nghe, thấu hiểu và tạo cảm giác thân thiện, tin tưởng cho

khách hàng), xử lý tình huống linh hoạt.

- Thành thạo kỹ năng tư vấn, thuyết phục và chăm sóc khách hàng cao cấp

- Sử dụng tốt các phần mềm quản lý thông tin khách hàng hoặc hệ thống quản lý phòng khám.

4. Kỹ năng mềm:

- Giao tiếp chuyên nghiệp, giọng nói chuẩn, dễ nghe.

- Kỹ năng quản lý thời gian tốt, đảm bảo chỉ tiêu số lượng cuộc gọi và chất lượng cuộc gọi theo yêu

cầu.

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan và giải quyết vấn đề nhanh

chóng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Điều kiện làm việc

- Thời gian làm việc: Làm việc theo ca (8 tiếng/ca): 8h30 – 18h00

- Tuần nghỉ 01 ngày, có thể đi làm cuối tuần, ngày lễ, tết theo yêu cầu công việc.

- Môi trường làm việc: Văn phòng, chuyên nghiệp và thân thiện.

- Địa điểm làm việc5: 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Sài Gòn (Đa Kao, Quận 1 cũ), TP HCM.

- Thu nhập: Lương cứng từ 8,000,000 VNĐ – 10,000,000 VNĐ/tháng + phụ cấp + thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam

