Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 4 - 8 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 4 - 8 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

- Đà Nẵng

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Thực hiện các buổi livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, Shopee Live, v.v. Giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty một cách hấp dẫn và thuyết phục trong các buổi livestream. Giao lưu, tư vấn với khách hàng trong thời gian thực, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc về sản phẩm. Phối hợp với bộ phận marketing để lên kế hoạch nội dung và chủ đề cho các buổi livestream. Theo dõi và phân tích hiệu quả của các buổi livestream, đề xuất cải tiến để tăng doanh số bán hàng. Cập nhật xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực livestream bán hàng.
Thực hiện các buổi livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, Shopee Live, v.v.
Giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty một cách hấp dẫn và thuyết phục trong các buổi livestream.
Giao lưu, tư vấn với khách hàng trong thời gian thực, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc về sản phẩm.
Phối hợp với bộ phận marketing để lên kế hoạch nội dung và chủ đề cho các buổi livestream.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các buổi livestream, đề xuất cải tiến để tăng doanh số bán hàng.
Cập nhật xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực livestream bán hàng.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình lưu loát và thuyết phục khách hàng. Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước máy quay. Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm bán lẻ và hàng tiêu dùng, thời trang mẹ và bé. Thành thạo sử dụng các nền tảng mạng xã hội và công cụ livestream. Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết. Có đam mê với lĩnh vực bán hàng trực tuyến và livestream. Nhanh nhẹn, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu từ 06 tháng trở lên.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình lưu loát và thuyết phục khách hàng.
Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước máy quay.
Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm bán lẻ và hàng tiêu dùng, thời trang mẹ và bé.
Thành thạo sử dụng các nền tảng mạng xã hội và công cụ livestream.
Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết.
Có đam mê với lĩnh vực bán hàng trực tuyến và livestream.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu từ 06 tháng trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số bán hàng theo năng lực của ứng viên. Được đào tạo về kỹ năng livestream, bán hàng và kiến thức sản phẩm. Cơ hội phát triển trong ngành bán lẻ và thương mại điện tử. Môi trường làm việc năng động, chủ động sáng tạo. Có thể làm việc Online tại nhà. Tuần lên công ty 1.2 buổi làm việc nhóm cùng team. Thời gian thử việc tối đa 07 ngày.
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số bán hàng theo năng lực của ứng viên.
Được đào tạo về kỹ năng livestream, bán hàng và kiến thức sản phẩm.
Cơ hội phát triển trong ngành bán lẻ và thương mại điện tử.
Môi trường làm việc năng động, chủ động sáng tạo.
Có thể làm việc Online tại nhà. Tuần lên công ty 1.2 buổi làm việc nhóm cùng team.
Có thể làm việc Online tại nhà.
Thời gian thử việc tối đa 07 ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 2.8, khu liền kề 124 Vĩnh Tuy, ngõ 124 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-livestream-thu-nhap-4-8-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job233493
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY GIA KHANG Pro Company
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY GIA KHANG Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YUEMU
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH YUEMU
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 10 - 20 triệu Bán thời gian tại Bắc Ninh
Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10
Hạn nộp: 29/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế MLA BEAUTY
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế MLA BEAUTY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WISE FOOD
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH WISE FOOD
Hạn nộp: 14/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 4 - 8 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT
Hạn nộp: 03/11/2024
Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRILLIANT INTERNATIONAL
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BRILLIANT INTERNATIONAL
Hạn nộp: 14/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY GIA KHANG Pro Company
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY GIA KHANG Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YUEMU
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH YUEMU
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 10 - 20 triệu Bán thời gian tại Bắc Ninh
Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10
Hạn nộp: 29/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế MLA BEAUTY
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế MLA BEAUTY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WISE FOOD
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH WISE FOOD
Hạn nộp: 14/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 4 - 8 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT
Hạn nộp: 03/11/2024
Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRILLIANT INTERNATIONAL
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BRILLIANT INTERNATIONAL
Hạn nộp: 14/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất