Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 4 - 8 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Thực hiện các buổi livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, Shopee Live, v.v. Giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty một cách hấp dẫn và thuyết phục trong các buổi livestream. Giao lưu, tư vấn với khách hàng trong thời gian thực, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc về sản phẩm. Phối hợp với bộ phận marketing để lên kế hoạch nội dung và chủ đề cho các buổi livestream. Theo dõi và phân tích hiệu quả của các buổi livestream, đề xuất cải tiến để tăng doanh số bán hàng. Cập nhật xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực livestream bán hàng.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình lưu loát và thuyết phục khách hàng. Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước máy quay. Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm bán lẻ và hàng tiêu dùng, thời trang mẹ và bé. Thành thạo sử dụng các nền tảng mạng xã hội và công cụ livestream. Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết. Có đam mê với lĩnh vực bán hàng trực tuyến và livestream. Nhanh nhẹn, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu từ 06 tháng trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số bán hàng theo năng lực của ứng viên. Được đào tạo về kỹ năng livestream, bán hàng và kiến thức sản phẩm. Cơ hội phát triển trong ngành bán lẻ và thương mại điện tử. Môi trường làm việc năng động, chủ động sáng tạo. Có thể làm việc Online tại nhà. Tuần lên công ty 1.2 buổi làm việc nhóm cùng team. Thời gian thử việc tối đa 07 ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG VIỆT

