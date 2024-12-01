Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 10 - 20 triệu Bán thời gian tại Bắc Ninh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10
- Bắc Ninh: 200 Trần Phú, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thực hiện livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, Shopee Live, v.v.
Giới thiệu và quảng bá sản phẩm thời trang của công ty một cách hấp dẫn và thuyết phục
Tương tác trực tiếp với khách hàng, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc trong quá trình livestream
Cập nhật thông tin về sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi và truyền tải đến khách hàng
Phối hợp với bộ phận marketing để lên kế hoạch nội dung và chiến lược cho các buổi livestream
Theo dõi số liệu bán hàng, phân tích hiệu quả của các buổi livestream và đề xuất cải tiến
Hỗ trợ xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng sau khi kết thúc livestream
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước ống kính
Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm thời trang công sở nam
Thành thạo sử dụng các nền tảng mạng xã hội và công cụ livestream
Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Năng động, nhiệt tình và có khả năng học hỏi nhanh
Có kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng là một lợi thế
Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10 Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về kiến thức sản phẩm
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
