Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 10 - 20 triệu Bán thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 200 Trần Phú, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, Shopee Live, v.v.

Giới thiệu và quảng bá sản phẩm thời trang của công ty một cách hấp dẫn và thuyết phục

Tương tác trực tiếp với khách hàng, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc trong quá trình livestream

Cập nhật thông tin về sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi và truyền tải đến khách hàng

Phối hợp với bộ phận marketing để lên kế hoạch nội dung và chiến lược cho các buổi livestream

Theo dõi số liệu bán hàng, phân tích hiệu quả của các buổi livestream và đề xuất cải tiến

Hỗ trợ xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng sau khi kết thúc livestream

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có kinh nghiệm Livestream bán hàng thời trang

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước ống kính

Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm thời trang công sở nam

Thành thạo sử dụng các nền tảng mạng xã hội và công cụ livestream

Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Năng động, nhiệt tình và có khả năng học hỏi nhanh

Có kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng là một lợi thế

Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số bán hàng

Được đào tạo về kiến thức sản phẩm

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin