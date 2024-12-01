Tuyển Nhân Viên Livestream thu nhập 10 - 20 triệu Bán thời gian tại Bắc Ninh

Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: 200 Trần Phú, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, Shopee Live, v.v.
Giới thiệu và quảng bá sản phẩm thời trang của công ty một cách hấp dẫn và thuyết phục
Tương tác trực tiếp với khách hàng, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc trong quá trình livestream
Cập nhật thông tin về sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi và truyền tải đến khách hàng
Phối hợp với bộ phận marketing để lên kế hoạch nội dung và chiến lược cho các buổi livestream
Theo dõi số liệu bán hàng, phân tích hiệu quả của các buổi livestream và đề xuất cải tiến
Hỗ trợ xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng sau khi kết thúc livestream

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có kinh nghiệm Livestream bán hàng thời trang
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước ống kính
Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm thời trang công sở nam
Thành thạo sử dụng các nền tảng mạng xã hội và công cụ livestream
Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Năng động, nhiệt tình và có khả năng học hỏi nhanh
Có kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng là một lợi thế

Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số bán hàng
Được đào tạo về kiến thức sản phẩm
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 765 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

