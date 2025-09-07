Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 39 Tòa nhà Galaxy 5, 69 Tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; xuất - nhập - tồn vật tư; tạm ứng - quyết toán cá nhân; công nợ, đối trừ, đề nghị thanh toán.

• Kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ các chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, hợp đồng tài chính, v.vv..

• Đối soát sàn thương mại điện tử

• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán định kỳ

• Phụ trách hỗ trợ kế toán thuế dịch vụ

• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng

• Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán

• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

• Trung thực, tỉ mỉ, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty

Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 9.000.000-12.000.000vnđ

• Thưởng nóng, thưởng lễ tết…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII

