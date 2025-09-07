Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 39 Tòa nhà Galaxy 5, 69 Tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
• Theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; xuất - nhập - tồn vật tư; tạm ứng - quyết toán cá nhân; công nợ, đối trừ, đề nghị thanh toán.
• Kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ các chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, hợp đồng tài chính, v.vv..
• Đối soát sàn thương mại điện tử
• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán định kỳ
• Phụ trách hỗ trợ kế toán thuế dịch vụ
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng
• Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
• Trung thực, tỉ mỉ, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty
Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: 9.000.000-12.000.000vnđ
• Thưởng nóng, thưởng lễ tết…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
