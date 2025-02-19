Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tuyên Quang: - 252, Phạm Văn Đồng, p Hưng Thành, tp Tuyên Quang, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing các sản phẩm thuốc nam gia truyền

- Chịu trách nhiệm về biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm thuốc nam, nhằm cập nhật tin tức đến khách hàng mục tiêu. Chăm sóc facebook, website

- Thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, chuyển số điện thoại khách hàng cho bộ phận sale chăm sóc

- Book lịch phát sóng, book lịch quảng cáo, theo dõi nội dung và thời lượng quảng cáo đúng kế hoạch.

- Thống kê phân tích số liệu doanh thu chi phí và đánh giá hiệu quả các kênh quảng cáo.

- Lên ý tưởng kịch bản triển khai, tổ chức truyền thông nhằm quảng bá cho sản phẩm thuốc nam gia truyền

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ độ tuổi từ 18 đến 30

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

- Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm marketing, content, chạy quảng cáo…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10-20 triệu/ tháng

- Nghỉ phép 12 ngày/ năm

- Đóng BHXH sau khi lên chính thức 6 tháng

- Phụ cấp xăng xe 150.000/ tháng

- Phụ cấp ăn trưa 2.000.000/ tháng

- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng

- Du lịch 2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ

