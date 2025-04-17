Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP
- Hà Nội: Số 66
- 68 Ngõ 28/11 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Sản phẩm: Mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng, trà, …. thị trường Đông Nam Á.
Thực hiện chạy quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads,... theo ngân sách đề ra.
Theo dõi, đo lường và tối ưu hiệu suất quảng cáo để đạt mục tiêu KPI.
Lập kế hoạch thực thi SEO, Facebook Ads, Tiktok Ads,...
Biết thiết kế ladingpage để chạy chuyển đổi
Phân tích, đánh giá hiệu quả chiến dịch, tối ưu chi phí quảng cáo và điều chỉnh nội dung phù hợp.
Có tư duy phân tích người dùng.
Báo cáo và phân tích kết quả hoạt động hàng tuần/tháng/quý theo quy định.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương
Chạy quảng cáo thành thạo các nền tảng Facebook, Tiktok
Có tư duy phân tích, tối ưu chiến dịch dựa trên số liệu.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, chịu được áp lực công việc.
Tư duy hoạch định chiến lược và xây dựng ý tưởng Brand Marketing.
Có laptop cá nhân để phục vụ cho công việc
Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, thưởng đa dạng, chính sách lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất, thưởng nóng.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty: Du lịch hàng năm, teambillding, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, lương tháng thứ 13, các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm và nghỉ lễ theo quy định
Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI