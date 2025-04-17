Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THDV GROUP
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
CÔNG TY TNHH THDV GROUP

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 66

- 68 Ngõ 28/11 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sản phẩm: Mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng, trà, …. thị trường Đông Nam Á.
Thực hiện chạy quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads,... theo ngân sách đề ra.
Theo dõi, đo lường và tối ưu hiệu suất quảng cáo để đạt mục tiêu KPI.
Lập kế hoạch thực thi SEO, Facebook Ads, Tiktok Ads,...
Biết thiết kế ladingpage để chạy chuyển đổi
Phân tích, đánh giá hiệu quả chiến dịch, tối ưu chi phí quảng cáo và điều chỉnh nội dung phù hợp.
Có tư duy phân tích người dùng.
Báo cáo và phân tích kết quả hoạt động hàng tuần/tháng/quý theo quy định.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại điện tử,...
Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương
Chạy quảng cáo thành thạo các nền tảng Facebook, Tiktok
Có tư duy phân tích, tối ưu chiến dịch dựa trên số liệu.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, chịu được áp lực công việc.
Tư duy hoạch định chiến lược và xây dựng ý tưởng Brand Marketing.
Có laptop cá nhân để phục vụ cho công việc

Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 12.000.000 - 15.000.000
Thu nhập cạnh tranh, thưởng đa dạng, chính sách lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất, thưởng nóng.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty: Du lịch hàng năm, teambillding, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, lương tháng thứ 13, các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm và nghỉ lễ theo quy định
Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THDV GROUP

CÔNG TY TNHH THDV GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 Ngách 3/29, Ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

