Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1 - 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

+ Quản trị các hạng mục website

+ Đăng sản phẩm lên website

+ Thiết kế ảnh cơ bản

+ Thiết kế banner

+ Thiết kế cataloge

+ Viết bài chuẩn SEO

+ Email MKT

+Truyền thông nội bộ

+ Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông (sinh nhật, lễ kỉ niệm,...)

Social : Quản trị các trang kết nối (FB, Zalo, OA,..)

Lập kế hoạch MKT theo định kỳ tuần, tháng, quý

+ Hỗ trợ sale các công việc liên quan

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học các chuyên ngành có liên quan

- Sử dụng thành thạo các thiết bị và phần mềm liên quan đến Digital Marketing- Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, phần mềm kế toán).

- Biết sử dụng phần mềm thiết kế phục vụ công việc

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, kỹ năng giao tiếp tốt

- Mức lương cho vị trí này: Trên 9tr – 12tr ( tùy theo năng lực ứng viên) + phụ cấp (Xăng xe, điện thoại, ăn trưa, gửi xe) + Thưởng theo doanh số các bộ phận gián tiếp

- Môi trường làm việc sạch sẽ, khoa học. Đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Có sân chơi bóng bàn cho anh em sau giờ làm việc.

- Tham gia đóng BHXH, BHYT,BHTN, tai nạn. Trong đó công ty đóng 21,5% và NLĐ đóng 10,5%.

- Hưởng các chế độ nghỉ lễ, phép, nghỉ việc riêng hưởng lương theo luật lao động.

- Thưởng các dịp lễ: 2/9, 30/4-1/5, con CNBV nhân dịp trung thu, Tết thiếu nhi, Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán.

- Trích công đoàn: quà sinh nhật +ma chay+hiếu hỉ+đau ốm+thăm bệnh CBNV, con mới sinh,…

-Tham gia các hoạt động vui chơi, teambuiding, các hoạt động thư giãn trong giờ làm việc, các buổi học đào tạo, tổ chức sinh nhật cho nhân viên trong tháng, 20/10. 8/3 do công ty tổ chức.

- Đóng góp các ý tưởng, sáng tiến cải tiến trong công việc sẽ được tuyên dương và khen thưởng xứng đáng.

- Đánh giá nhân viên và khen thưởng cuối năm

