Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Toà Riverside Gardern, 349 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Lên kế hoạch & triển khai chiến dịch Marketing (40%)

Phân tích nhu cầu khách hàng, đối thủ và xu hướng thị trường để xây dựng kế hoạch marketing.

Triển khai các chiến dịch truyền thông trên nhiều kênh: digital (Facebook, Google, TikTok...), offline (event, activation...).

Viết nội dung truyền thông, phối hợp cùng team thiết kế & sản xuất đảm bảo tính sáng tạo và đúng mục tiêu.

2. Quản lý & theo dõi hiệu quả chiến dịch (40%)

Lập timeline chi tiết cho từng hoạt động marketing, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho team.

Theo dõi, đo lường, phân tích hiệu quả chiến dịch qua các chỉ số (reach, engagement, conversion...).

Đảm bảo chiến dịch được triển khai đúng tiến độ, tối ưu ngân sách và mang lại kết quả mong muốn.

Chủ động đề xuất cải tiến, giải pháp mới để nâng cao hiệu quả truyền thông.

3. Báo cáo & phân tích (20%)

Thực hiện báo cáo định kỳ về tiến độ, chi phí, chất lượng, mức độ hài lòng của khách hàng.

Tổng hợp số liệu, rút ra insight, đánh giá hiệu quả để làm cơ sở cho các chiến dịch tiếp theo.

Lưu trữ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến khách hàng, đối tác và kết quả chiến dịch.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Giới tính: Nữ, tuổi 22–26

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc liên quan

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1–2 năm làm Marketing (ưu tiên có kinh nghiệm tại Agency, Brand hoặc Event)

Kỹ năng bắt buộc:

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch Marketing

Kỹ năng viết content & phân tích dữ liệu cơ bản

Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và thuyết trình tốt

Tại HAPAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh 10–15 triệu/tháng + Thưởng theo KPI/dự án

Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp nhiệt huyết

Cơ hội tham gia và quản lý các chiến dịch truyền thông lớn, trực tiếp làm việc với khách hàng & đối tác

Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên vị trí Senior Marketing Executive hoặc Marketing Manager

Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép năm, du lịch, teambuilding, thưởng tháng 13, ưu đãi mua sản phẩm HAPAS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HAPAS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.