Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Số 75 ngõ 381 Nguyễn Khang, Tổ 24 Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

1. Nghiên cứu sản phẩm & bắt trend

Tìm kiếm các sản phẩm, concept mới phù hợp với mô hình photobooth.

Liên tục cập nhật và đề xuất ứng dụng các xu hướng (trend) thịnh hành của giới trẻ vào sản phẩm/dịch vụ.

2. Tìm kiếm & quản lý KOC

Xây dựng danh sách KOC tiềm năng, đánh giá và chọn lọc theo từng chiến dịch.

Phối hợp lên kế hoạch, triển khai và theo dõi hiệu quả các chiến dịch KOC.

Duy trì mối quan hệ với KOC để tạo sự hợp tác lâu dài.

3. Quan hệ công chúng & tổ chức sự kiện

Kết nối với fanclub (FC) của idol Hàn, Việt, Trung... để tổ chức các sự kiện tại cửa hàng.

Lên ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai các sự kiện từ online đến offline.

Phối hợp với team để thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm tăng nhận diện thương hiệu.

4. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu thích K-pop, hiểu văn hóa fandom.

Có kinh nghiệm theo dõi hoặc tham gia các hoạt động fanclub.

Hiểu biết về xu hướng giới trẻ, đặc biệt là cộng đồng Gen Z.

Có kỹ năng giao tiếp, kết nối và làm việc với KOC/influencer.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm marketing, tổ chức sự kiện hoặc làm việc với KOC.

Kỹ năng nghiên cứu, sáng tạo nội dung và nắm bắt xu hướng tốt.

Có thể làm Part-time, intern.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo.

Cơ hội tiếp cận với cộng đồng fan, KOC, influencer.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực marketing, sự kiện.

Lương thưởng hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt.

