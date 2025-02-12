Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gigamall Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TTTM GIGAMALL 240 - 240 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch & triển khai sự kiện:

• Xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện offline như: Activation, Trade promotion, Event,...

• Điều phối nhân sự, nhà cung cấp, lên kịch bản chương trình, setup địa điểm, xử lý sự cố.

• Quản lý hậu cần, logistics, thiết bị, backdrop, POSM cho sự kiện.

2. Lập kế hoạch trang trí:

Phối hợp lên ý tưởng trang trí TTTM cho các dịp đặc biệt như Tết, Trung Thu, Giáng Sinh, Valentine, Halloween...

• Làm việc với team thiết kế & nhà cung cấp để sản xuất backdrop, banner, POSM, tiểu cảnh trang trí.

• Đánh giá hiệu quả trang trí và điều chỉnh cho các mùa tiếp theo.

Hỗ trợ team Digital Marketing:

• Phối hợp với team content quay chụp các hoạt động sự kiện.

• Phối hợp cùng Digital Marketing để lên kế hoạch quảng bá sự kiện qua social media, quảng cáo online.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức và kinh nghiệm:

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

• Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, trade marketing hoặc các vị trí tương đương trong ngành retail là một lợi thế.

• Hiểu biết về quy trình tổ chức sự kiện, quản lý ngân sách và điều phối nhân sự.

• Kiến thức về marketing kỹ thuật số, làm việc với KOLs, Influencers, và các nền tảng mạng xã hội.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường các chuỗi bán lẻ.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gigamall Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng cạnh tranh

- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13

- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng

- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN...

- Chế độ du lịch hàng năm trong nước,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gigamall Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.