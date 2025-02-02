Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
- Hồ Chí Minh: 255 A8
- 9
- 10 Đường Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp ...và 1 địa điểm khác, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trực tiếp ngoài thị trường.
Hỗ trợ công tác đi trường lấy thông tin khách hàng, quảng bá tại trung tâm mua sắm và xử lý thông tin sau mỗi chiến dịch.
Quản lý và chuẩn bị POSM, quà tặng, hỗ trợ các công tác hậu cần tổ chức các sự kiện tại trường học, chung cư và tại trung tâm.
Tổ chức, tham gia vào những sự kiện có liên quan đến tư vấn & bán sản phẩm.
Trang trí lớp học và center cho tổng kết khóa, lễ hội, sự kiện.
Thực hiện các hoạt động khác khi được yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tác phong nhanh nhẹn, lịch sự.
Chủ động và không ngại khó.
Có thể làm tối thiểu 3 buổi/1 tuần, mỗi buổi ít nhất 3 giờ.
Sẵn sàng làm việc vào buổi chiều tối và làm việc các ngày cuối tuần.
Ưu tiên sinh viên năm 1-2 có đam mê làm sự kiện (hoặc định hướng về sự kiện).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong một tổ chức có tính sáng tạo và tạo ra nhiều đột phá về giáo dục.
Có cơ hội được làm nhân viên chính thức
Được học hỏi các kĩ năng về làm Brand Marketing, làm bệ phóng để phát triển.
Được rèn luyện khả năng teamwork, tính cẩn thận, khả năng quản lý công việc tốt.
Được thỏa sức sáng tạo trong công việc, có cơ hội thử sức trong nhiều vai trò.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.
Thời gian làm việc linh động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
