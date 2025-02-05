Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- quận 1 h, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý các dự án Ads cho khách hàng quốc tế.
• Tham gia các dự án hấp dẫn từ trụ sở chính Nhật Bản.
• Phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp ĐH/ Cao đẳng
• Chấp nhật Ứng viên chưa có kinh nghiệm
• Tiếng Nhật N1 (hoặc N2 upper)
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì
・Lương tháng 13 và đánh giá tăng lương hàng năm
・Bảo hiểm xã hội theo luật Việt Nam
・Nghỉ phép có lương, nghĩ lễ theo quy định.
・Phụ cấp xăng, free drink
・Các khoản phụ cấp khác sẽ được thảo luận sau, môi trường làm việc hỗ trợ học tập và phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
