Tuyển Nhân viên Marketing TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 240 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)

Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Dịch vụ, Marketing, Kinh doanh và các chuyên ngành liên quan Kinh tế khác

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh

Thành thạo các ứng dụng văn phòng

Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Lương tháng 13

BHXH-BHYT-BHTN theo quy định

Thời gian làm việc: Từ T2 đến sáng T7

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động

Địa điểm làm việc: 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.