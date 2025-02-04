Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hero Seo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hero Seo
- Hồ Chí Minh:
- 20 Cô Bắc, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia hỗ trợ và lên ý tưởng và sản xuất nội dung phù hợp với từng nền tảng (TikTok, Facebook, YouTube Shorts,...)
Tạo các bài đăng, story, reels, video ngắn, và nội dung tương tác, theo xu hướng mới nhất trên mạng xã hội
Chủ động và liên tục cập nhật, nâng cấp chất lượng hình ảnh thương hiệu theo xu hướng
Đảm bảo các thiết kế phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến lược marketing
Đề xuất ý tưởng thiết kế sáng tạo nhằm tăng hiệu quả truyền thông
Nghiên cứu xu hướng thiết kế mới để áp dụng vào các dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê và quan tâm đến lĩnh vực SEO
Khả năng tự học và học hỏi nhanh chóng
Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế là lợi thế
Thông thạo việc sử dụng máy tính và các ứng dụng của Microsoft Office như Word, Excel
Năng động, sáng tạo và có khả năng đưa ra các ý tưởng mới mẻ
Biết lắng nghe và sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp
Có laptop riêng để làm việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hero Seo Thì Được Hưởng Những Gì
Có dấu mộc xác nhận đã thực tập tại công ty
Được training về tư duy cốt lõi và triển khai chiến lược SEO bởi Agency hàng đầu.
Khóa học, Tài liệu miễn phí về SEO trị giá 30tr VNĐ
Lộ trình đào tạo rõ ràng cho các cấp bậc trong công ty
Hỗ trợ & hướng dẫn trực tiếp từ cấp trên giàu kinh nghiệm.
Cơ hội thực tập dự án thực tế để biết hiệu quả từng phương pháp và chiến thuật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hero Seo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI