Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hero Seo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20 Cô Bắc, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia hỗ trợ và lên ý tưởng và sản xuất nội dung phù hợp với từng nền tảng (TikTok, Facebook, YouTube Shorts,...)

Tạo các bài đăng, story, reels, video ngắn, và nội dung tương tác, theo xu hướng mới nhất trên mạng xã hội

Chủ động và liên tục cập nhật, nâng cấp chất lượng hình ảnh thương hiệu theo xu hướng

Đảm bảo các thiết kế phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến lược marketing

Đề xuất ý tưởng thiết kế sáng tạo nhằm tăng hiệu quả truyền thông

Nghiên cứu xu hướng thiết kế mới để áp dụng vào các dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Thiết kế, Truyền thông đa phương tiện...

Đam mê và quan tâm đến lĩnh vực SEO

Khả năng tự học và học hỏi nhanh chóng

Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế là lợi thế

Thông thạo việc sử dụng máy tính và các ứng dụng của Microsoft Office như Word, Excel

Năng động, sáng tạo và có khả năng đưa ra các ý tưởng mới mẻ

Biết lắng nghe và sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp

Có laptop riêng để làm việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hero Seo Thì Được Hưởng Những Gì

Có trợ cấp thực tập

Có dấu mộc xác nhận đã thực tập tại công ty

Được training về tư duy cốt lõi và triển khai chiến lược SEO bởi Agency hàng đầu.

Khóa học, Tài liệu miễn phí về SEO trị giá 30tr VNĐ

Lộ trình đào tạo rõ ràng cho các cấp bậc trong công ty

Hỗ trợ & hướng dẫn trực tiếp từ cấp trên giàu kinh nghiệm.

Cơ hội thực tập dự án thực tế để biết hiệu quả từng phương pháp và chiến thuật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hero Seo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hero Seo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.