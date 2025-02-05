Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dừa Bến Tre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

- Nghiên cứu, phân tích thị trường và nắm bắt xu hướng (khách hàng và đối thủ,...), định vị thương hiệu, sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi....

- Lập kế hoạch chương trình quảng cáo, khuyến mãi, PR...

- Xây dựng thương hiệu trên các phương tiện truyền thông + internet

- Lên ý tưởng, lập kế hoạch, viết bài, xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông: fanpage, website, email,...

- Phụ trách phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông online để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của Công ty.

- Viết, tổng hợp, biên tập bài viết tối ưu hóa hiệu quả Content Marketing và các hoạt động Digital marketing.

- Viết tin, bài PR về thương hiệu, văn hóa, sản phẩm, sự kiện của công ty đăng trên các báo in, báo điện tử, website, fanpage, youtube

- Phối hợp cùng NV Thiết kế/ dịch vụ để chụp ảnh minh họa cho bài viết, quay video clip phục vụ từng chiến dịch truyền thông, quảng bá sản phẩm, thương hiệu Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành marketing, báo chí, truyền thông hoặc các ngành nghề có liên quan

- Kinh nghiệm: từ 2 năm trong lĩnh vực marketing

- Ngoại ngữ: nghe, nói, đọc, viết từ khá, tốt.

- Thành thạo vi tính văn phòng, các phương tiện quảng cáo, truyền thông và các ứng dụng công nghệ thông tin.

- Nhanh nhẹn, nắm bắt xu hướng và năng động

- Có kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị.

- Địa điểm làm việc: Văn phòng đại diện - Số 24, đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dừa Bến Tre Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dừa Bến Tre

