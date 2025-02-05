Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 38 Triệu

Mức lương 25 - 38 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 25 - 38 Triệu

- Các công việc trong việc phát triển các công cụ SaaS mới bao gồm:

・Thực hiện các công việc Research liên quan đến thu thập thông tin về thị trường mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng.

・Phân tích dữ liệu để nắm bắt nhu cầu và lập kế hoạch đề xuất các chiến lược phù hợp.

・Xây dựng chiến lược Marketing hướng đến thị trường mục tiêu là các SaaS Product

・Tối ưu hóa hoạt động Digital Marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng (Lead)



* Đây là dự án phát triển từ con số 0 (Phase Zero) , nên các hoạt động sẽ tập trung chủ yếu vào Research, sau đó sẽ thực hiện các main task là marketing. (Thời gian Research dự kiến tối đa 3 tháng).

Với Mức Lương 25 - 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ƯU TIÊN :

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Max 38,000,000 VND Gross

- Thưởng tháng thứ 13

- Thưởng nhân viên đạt hiệu suất tốt mỗi quý

- Tiền mừng sinh nhật, mừng cưới, mừng sinh em bé...

- Tổ chức Event, Party, quà mừng v.v vào các dịp lễ

- Quầy Pantry với đồ ăn nhẹ phong phú. Đặc biệt Happy Friday mỗi tuần

- Review lương định kỳ mỗi năm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng và thân thiện

- Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm tại bệnh viện của Nhật (có giảm giá khám cho gia đình của nhân viên)

- Với việc tham gia phát triển sản phẩm SaaS từ con số 0, bạn sẽ có khả năng tích lũy kinh nghiệm rất hữu ích cho con đường phát triển sự nghiệp của mình thông qua việc phân tích và cải tiến một cách chủ động. Với vai trò là một marketer, những ứng viên có khả năng lên kế hoạch và xây dựng chiến lược để nắm bắt được nhu cầu của thị trường sẽ đóng vai trò tích cực với tư cách là một thành viên then chốt của dự án trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

