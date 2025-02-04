Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nnb Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Nnb Town
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Nnb Town

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 42 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng và lập kế hoạch các hoạt động truyền thông, phát triển thương hiệu.
Triển khai và giám sát việc thực hiện hoạt động Marketing, chiến dịch Marketing theo các chiến dịch, giai đoạn trong năm trên các nền tảng online và offline (Website, Fanpage, TikTok, Instagram,…).
Xây dựng các thông điệp và nội dung truyền thông phù hợp với từng chiến dịch/ dự án.
Làm việc với các bộ phận liên quan trong Công ty: vận hành, kế toán, HCNS để thực hiện các kế hoạch Marketing.
Kiểm soát ngân sách Marketing, kiểm soát hiệu suất làm việc của các thành viên trong phòng ban.
Đo lường, phân tích, tối ưu các chiến dịch để nâng cao hiệu quả chuyển đổi từ các kênh Marketing.
Quản lý đội ngũ, phân công công việc, nhân sự marketing, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong các hoạt động.
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo facebook và các nền tảng trực tuyến nhằm tăng lượng truy cập và chuyển đổi.
Booking, sản xuất các ấn phẩm truyền thông với các đối tác bên ngoài.
Tham gia tổ chức các sự kiện offline của công ty.
Có kinh nghiệm làm việc và quản lý các sàn thương mại điện tử.
Địa điểm làm việc: 42 Ngô Tất Tố, Bình Thạnh
Địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc:
Thứ Hai - Thứ Bảy (8:30 AM - 17:30 PM).
Mỗi tuần nghỉ 1.0 ngày. Nghỉ trưa 1 tiếng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, PR, Quan hệ công chúng,…
Có 04 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Marketing.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B là lợi thế.
Anh văn đọc hiểu cơ bản.
Nhiệt huyết, năng động, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Nnb Town Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 13.000.000đ -15.000.000đ
Đánh giá tăng lương hằng năm.
Hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiện hành.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển.
Tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nnb Town

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nnb Town

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 24 Đường 34, Khu phố 8, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

