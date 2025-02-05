Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Hương Việt Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30K Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xây dựng và viết nội dung truyền thông cho thương hiệu.

- Quản trị và phát triển kênh truyền thông online: website, fanpage, google.

- Hỗ trợ sản xuất hình ảnh/video truyền thông cùng team

- Quản lý và làm việc với các kênh bán hàng: Grab, now, baemin,..

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết chạy quảng cáo FB, gg ads

- Kinh nghiệm ít nhất trong lĩnh vực F&B

- Có tính độc lập trong công việc

- Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc

- Cẩn thận, và tỉ mỉ trong công việc

- Biết cách phối hợp và làm việc teamwork

Tại Công ty TNHH Hương Việt Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10.000.000 đ - 15.000.000 đ/ tháng (thỏa thuận theo năng lực)

- Phụ cấp cơm khi vào chính thức.

- Thời gian làm việc trong ngày: 8:00 - 17:00, thứ 7 làm từ 8h00-12h00

- Ngày nghỉ: chiều Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần. Ngày Lễ theo qui định nhà nước.

- Làm việc trong môi trường vui vẻ hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hương Việt Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.