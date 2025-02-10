Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tuyên Quang: Hưng Thành, TP Tuyên Quang, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing các sản phẩm thuốc nam gia truyền
- Chịu trách nhiệm về biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm thuốc nam, nhằm cập nhật tin tức đến khách hàng mục tiêu. Chăm sóc facebook, website
- Thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, chuyển số điện thoại khách hàng cho bộ phận sale chăm sóc
- Book lịch phát sóng, book lịch quảng cáo, theo dõi nội dung và thời lượng quảng cáo đúng kế hoạch.
- Thống kê phân tích số liệu doanh thu chi phí và đánh giá hiệu quả các kênh quảng cáo.
- Lên ý tưởng kịch bản triển khai, tổ chức truyền thông nhằm quảng bá cho sản phẩm thuốc nam gia truyền
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ độ tuổi từ 18 đến 30
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm marketing, content, chạy quảng cáo...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-20 triệu/ tháng
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Đóng BHXH sau khi lên chính thức 6 tháng
Phụ cấp xăng xe 150.000/ tháng
Phụ cấp ăn trưa 2.000.000/ tháng
Cơ hội phát triển và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng
Du lịch 2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 03, TDP tân phúc, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

