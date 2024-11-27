Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 KĐT Geleximco B48 – Lê Trọng Tấn – Dương Nôi - Hà Đông – Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Tìm kiếm nguồn hàng, nghiên cứu, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp và đặt hàng theo yêu cầu từ Ban Giám Đốc.

- Đàm phán, thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng ngoại thương

- Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

- Lập chứng từ cần thiết phục vụ công tác nhập hàng như: Hợp đồng, Invoice, Packing list.

- Kiểm tra tính phù hợp của bộ hồ sơ thông quan như: Hợp đồng, Invoice, Packing list, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, vận đơn...

- Lưu trữ hồ sơ nhập khẩu theo đúng quy định của công ty.

- Liên hệ với các bên logistics, đối tác... để làm thủ tục thông quan hàng hóa.

- Tập hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán dịch vụ cho các đối tác cung cấp dịch vụ logistic hàng hóa, công bố hợp quy tại Việt Nam (Hóa đơn cước, hóa đơn dịch vụ ...)

- Chịu trách nhiệm xử lý khi có sự cố phát sinh của lô hàng.

- Kiểm soát hàng tồn kho

- Cập nhật lịch hàng, làm báo cáo gửi cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Tuổi từ 25 trở lên;

- Tiếng Trung thành thạo (nghe - nói - đọc - viết - dịch) biết thêm tiếng Anh là một lợi thế;

- Từ trên 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên mua hàng quốc tế chính ngạch (Import Staff) hoặc ngành nghề tương đương;

- Thành thạo Office, Excel;

- Kỹ năng làm việc nhóm phối hợp, tỉ mỉ, có trách nhiệm;

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, thuyết trình tốt;

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm;

- Gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập lên đến 18 triệu/tháng + PC + Thưởng

- Đóng bảo hiểm đầy đủ, chế độ nghỉ lễ tết theo luật lao động và các chế độ khác.

- Được hỗ trợ tốt nhất về mọi mặt từ Công ty để thực hiện hiệu quả công việc.

- Đi du lịch, Teambuilding hàng năm.

- Giờ làm việc: Sáng từ 8h-12h. Trưa 13h-17h (Thứ 7 nghỉ từ 16h)

- Địa điểm làm việc: Tài Phát Group, ô số 20, lô OBT1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, HN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin