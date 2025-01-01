Công việc Quản lý/Giám sát mua hàng

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 28 kết quả / Từ khoá "Quản lý/Giám sát mua hàng"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Quản lý/Giám sát mua hàng

-

Có 28 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 16/04/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Bình Phước Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Hạn nộp: 26/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Bình Định thu nhập 650 - 900 USD
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 26/02/2025
Bình Định Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CREASIA
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CREASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CREASIA
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FrieslandCampina Vietnam
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng FrieslandCampina Vietnam làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
FrieslandCampina Vietnam
Hạn nộp: 20/03/2025
Bến Tre Tiền Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hanesbrands Inc. ( Hys)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Hanesbrands Inc. ( Hys) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Hanesbrands Inc. ( Hys)
Hạn nộp: 07/03/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vifon
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD
Vifon
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam
Hạn nộp: 30/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CELLPHONES
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu
CELLPHONES
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUỒN HÀNG TMDT
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH NGUỒN HÀNG TMDT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUỒN HÀNG TMDT
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH NGUỒN HÀNG TMDT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NGUỒN HÀNG TMDT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu CELLPHONES
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD Vifon
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Hanesbrands Inc. ( Hys) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Hanesbrands Inc. ( Hys)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng FrieslandCampina Vietnam làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận FrieslandCampina Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CREASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CREASIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Bình Định thu nhập 650 - 900 USD Diana Unicharm JSC
650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu Tập đoàn Tân Á Đại Thành
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Bee Logistics Corporation
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 USD Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
13 - 16 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu Diana Unicharm JSC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển quản lý mua hàng ngày càng tăng mạnh do sự phát triển của nền kinh tế và xu hướng hội nhập quốc tế, khiến các doanh nghiệp phải mở rộng sản xuất, đẩy mạnh hoạt động thương mại. Với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường toàn cầu, nhiều nhà tuyển dụng cần người quản lý mua hàng có khả năng đàm phán tốt và tối ưu hóa chi phí. Mức lương cho vị trí quản lý mua hàng từ 10.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm quản lý mua hàng

Quản lý mua hàng là một vị trí trong doanh nghiệp chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các hoạt động liên quan đến việc mua sắm nguyên vật liệu, hàng hóa, thiết bị, hoặc dịch vụ cần thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hiện nay, nhu cầu nhân lực cho việc tuyển quản lý mua hàng ngày càng tăng mạnh do sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và xu hướng hội nhập quốc tế, khiến các doanh nghiệp phải mở rộng sản xuất, đẩy mạnh hoạt động thương mại. Về việc tuyển quản lý mua hàng, có rất nhiều cơ hội việc làm với hơn 1000 nghìn tin trên các trang tuyển dụng mỗi ngày.

Nhu cầu tuyển quản lý mua hàng hiện nay ngày càng tăng mạnh
Nhu cầu tuyển quản lý mua hàng hiện nay ngày càng tăng mạnh

Các doanh nghiệp đang áp dụng nhiều giải pháp để thu hút nhân tài trong lĩnh vực mua hàng và chuỗi cung ứng, bao gồm đa dạng hóa kênh tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên có kỹ năng phù hợp.

Tuy nhiên, để có được các vị trí cao cấp, ngoài kinh nghiệm, ứng viên cần có kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm, khả năng lập kế hoạch và hiểu biết sâu rộng về thị trường. Việc nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức về quản lý mua hàng là yếu tố quan trọng để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này.

2. Cập nhật mức lương tuyển việc làm quản lý mua hàng

Theo thống kê về Job3s, thu nhập cho việc tuyển quản lý mua hàng dao động khá rộng, tùy thuộc vào từng ngành và kinh nghiệm của ứng viên. Dưới đây là mức lương trung bình cho các vị trí công việc tuyển quản lý mua hàng hiện nay:

Vị trí công việc Mức lương dao động VNĐ/tháng
Quản lý mua hàng trong ngành dịch vụ 10.000.000 – 20.000.000
Quản lý mua hàng trong sản xuất 12.000.000 – 25.000.000
Quản lý mua hàng trong thương mại 15.000.000 – 30.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm quản lý mua hàng

Công việc quản lý mua hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần tối ưu hóa chi phí, hiệu quả vận hành. Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà một người làm quản lý mua hàng thường đảm nhận:

Quản lý mua hàng nhằm xây dựng kế hoạch cung ứng dài hạn và tối ưu hóa chi phí
Quản lý mua hàng nhằm xây dựng kế hoạch cung ứng dài hạn và tối ưu hóa chi phí
  • Lập kế hoạch và chiến lược mua hàng: Phân tích nhu cầu của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch cung ứng dài hạn và chiến lược tối ưu hóa chi phí.
  • Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp: Xác định các đối tác tiềm năng, đánh giá chất lượng, uy tín, giá cả và năng lực cung cấp của họ.
  • Đàm phán hợp đồng và điều khoản mua hàng: Làm việc với nhà cung cấp để đạt được các điều khoản hợp đồng có lợi nhất, đảm bảo tuân thủ quy định và tiêu chuẩn doanh nghiệp.
  • Quản lý quy trình đặt hàng và giao nhận hàng hóa: Giám sát việc đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và kiểm tra chất lượng sản phẩm nhận được để đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc.

Những nhiệm vụ này đòi hỏi sự tỉ mỉ, khả năng phân tích tốt và kỹ năng quản lý hiệu quả để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Tổng hợp vị trí công việc trong việc làm quản lý mua hàng

Quản lý mua hàng là một lĩnh vực đa dạng, đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành nghề khác nhau, từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ. Tùy thuộc vào tính chất của từng ngành, vai trò của người quản lý mua hàng cũng có những đặc thù riêng. Dưới đây là các vị trí tiêu biểu khi tuyển quản lý mua hàng:

Quản lý mua hàng là một lĩnh vực đa dạng, có vai trò quan trọng trong nhiều ngành
Quản lý mua hàng là một lĩnh vực đa dạng, có vai trò quan trọng trong nhiều ngành

4.1. Quản lý mua hàng trong sản xuất

Quản lý mua hàng trong sản xuất tập trung vào việc cung ứng nguyên vật liệu và linh kiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất. Công việc này yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận sản xuất, kho và các nhà cung cấp để đảm bảo tiến độ sản xuất không bị gián đoạn. Công việc chính của quản lý mua hàng trong sản xuất bao gồm:

  • Lập kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu theo yêu cầu sản xuất
  • Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp uy tín, ổn định
  • Theo dõi tiến độ giao hàng và chất lượng vật tư nhận được
  • Quản lý tồn kho để tối ưu hóa chi phí lưu trữ và vận hành

4.2. Quản lý mua hàng trong thương mại

Quản lý mua hàng trong thương mại hướng đến việc cung ứng hàng hóa phù hợp để kinh doanh, tập trung vào giá cả, chất lượng và sự đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng thị hiếu khách hàng. Công việc chính của quản lý mua hàng trong thương mại bao gồm:

  • Nghiên cứu thị trường và dự đoán nhu cầu khách hàng
  • Tìm kiếm và đàm phán với nhà cung cấp để đạt được mức giá cạnh tranh
  • Theo dõi xu hướng hàng hóa để cập nhật danh mục sản phẩm phù hợp
  • Đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng, tránh tình trạng thiếu hoặc dư thừa tồn kho

4.3. Quản lý mua hàng trong ngành dịch vụ

Trong ngành dịch vụ, quản lý mua hàng tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung cấp các thiết bị, dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận hành, từ cơ sở vật chất đến các dịch vụ cần thiết. Công việc thường đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng quản lý nhiều loại nhà cung cấp khác nhau. Công việc chính của quản lý mua hàng trong ngành dịch vụ khách hàng bao gồm:

  • Xác định nhu cầu mua sắm các dịch vụ hoặc sản phẩm hỗ trợ hoạt động kinh doanh
  • Tìm kiếm và ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ
  • Theo dõi việc thực hiện các hợp đồng cung ứng, đảm bảo chất lượng và tiến độ
  • Quản lý chi phí và tối ưu hóa ngân sách mua sắm.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý mua hàng

Hiện nay, các vị trí quản lý mua hàng được tuyển dụng rộng rãi trên khắp cả nước, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế như Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng. Mỗi khu vực có đặc thù riêng về môi trường làm việc, mức lương và ngành nghề tuyển dụng, phù hợp với nhu cầu của các ứng viên tìm kiếm cơ hội phát triển.

Khu vực tuyển quản lý mua hàng nhiều nhất tập trung ở các thành phố lớn
Khu vực tuyển quản lý mua hàng nhiều nhất tập trung ở các thành phố lớn

5.1. Tuyển dụng việc làm quản lý mua hàng tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn phía Bắc, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ. Các vị trí quản lý mua hàng tại đây thường xuất hiện nhiều ở Bắc Thăng Long, Nội Bài, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình… Mức lương cho công việc tuyển quản lý mua hàng tại Hà Nội dao động từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô công ty.

5.2. Tuyển dụng việc làm quản lý mua hàng tại Hồ Chí Minh

TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, với sự đa dạng ngành nghề từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ. Nhu cầu tuyển quản lý mua hàng tập trung tại các khu vực như Tân Bình, Quận 1, Quận 3, Quận 9,… Các công ty tại TP. HCM thường đưa ra mức lương cạnh tranh, dao động từ 16.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng, cùng với nhiều cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc năng động.

5.3. Tuyển dụng việc làm quản lý mua hàng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế miền Trung, nơi tập trung các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ phát triển mạnh. Nhu cầu tuyển quản lý mua hàng tại đây khá lớn, chủ yếu xuất hiện ở Hòa Khánh, Liên Chiểu, Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê... Mức lương dành cho các vị trí quản lý mua hàng tại Đà Nẵng thường dao động từ 12.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng, với nhiều cơ hội làm việc trong môi trường ổn định và tiềm năng phát triển lâu dài.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc tuyển quản lý mua hàng

Để vượt qua những áp lực, thách thức trong việc làm quản lý mua hàng, các nhân sự trong ngành cần đáp ứng các yêu cầu và sở hữu những kỹ năng chuyên môn phù hợp. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả công việc, nâng cao năng suất và tối ưu hóa các hoạt động mua sắm. Dưới đây là những yêu cầu mà nhà tuyển dụng thường đặt ra đối với vị trí quản lý mua hàng:

Kỹ năng cần có cho vị trí quản lý mua hàng là rất cao
Kỹ năng cần có cho vị trí quản lý mua hàng là rất cao
  • Kiến thức về quy trình mua hàng và logistics: Hiểu rõ các bước từ tìm nguồn cung ứng, đặt hàng, đến giao nhận và thanh toán, đảm bảo quá trình vận hành trôi chảy.
  • Kỹ năng tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp: Có khả năng nghiên cứu thị trường, xác định nhà cung cấp uy tín và đánh giá năng lực cung cấp của ứng viên dựa trên tiêu chí chất lượng, giá cả và thời gian giao hàng.
  • Kỹ năng phân tích và ra quyết định: Đánh giá các yếu tố như chi phí, rủi ro, hiệu quả để đưa ra quyết định tối ưu trong việc lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp.
  • Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết: Đàm phán hợp đồng và các điều khoản mua hàng hiệu quả để đạt được lợi ích tối đa cho công ty.
  • Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc: Phân bổ thời gian hợp lý để đảm bảo các đơn hàng được xử lý kịp thời và đạt chất lượng yêu cầu.
  • Khả năng quản lý quy trình đặt hàng và giao nhận hàng hóa: Đảm bảo việc đặt hàng, theo dõi giao nhận, kiểm tra chất lượng hàng hóa diễn ra đúng tiến độ và quy trình.

Những kỹ năng và yêu cầu này giúp nhân sự trong lĩnh vực quản lý mua hàng không chỉ hoàn thành tốt công việc mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

7. Những khó khăn trong việc làm quản lý mua hàng

Việc tuyển quản lý mua hàng là một lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Các nhân viên trong ngành cần chuẩn bị kỹ lưỡng để xử lý các khó khăn liên quan đến áp lực công việc, cạnh tranh ngành và rủi ro trong việc chọn nhà cung cấp, nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và sự thành công lâu dài.

Tuy cơ hội việc làm quản lý mua hàng rất lớn, nhưng vẫn có nhiều thách thức đáng kể
Tuy cơ hội việc làm quản lý mua hàng rất lớn, nhưng vẫn có nhiều thách thức đáng kể

Áp lực công việc và khối lượng công việc lớn

Nhân viên quản lý mua hàng thường phải làm việc với khối lượng công việc đồ sộ, bao gồm tìm kiếm, đánh giá, đàm phán và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp. Đồng thời, ứng viên phải đảm bảo các đơn hàng được thực hiện đúng thời gian, ngân sách, gây ra áp lực lớn trong việc cân bằng giữa chất lượng, chi phí và thời gian. Việc xử lý các yêu cầu mua hàng khẩn cấp hoặc thay đổi liên tục từ nội bộ cũng làm tăng cường độ công việc.

Cạnh tranh trong ngành mua hàng

Việc tuyển quản lý mua hàng có sự cạnh tranh cao, không chỉ giữa các doanh nghiệp mà còn giữa các cá nhân trong cùng tổ chức. Việc đạt được giá tốt, sản phẩm chất lượng và đáp ứng kỳ vọng của công ty là những yếu tố gây áp lực lớn. Các nhân viên mua hàng cần luôn nâng cao kỹ năng thương lượng, phân tích và cập nhật xu hướng thị trường để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Đối mặt với các rủi ro trong việc chọn nhà cung cấp

Lựa chọn nhà cung cấp luôn là một thách thức lớn vì có nhiều yếu tố rủi ro liên quan như chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng và uy tín của đối tác. Việc lựa chọn sai có thể dẫn đến tổn thất tài chính hoặc ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Ngoài ra, rủi ro từ các yếu tố bất khả kháng như gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động giá cả hoặc thay đổi chính sách pháp lý cũng làm tăng độ phức tạp trong công việc quản lý mua hàng.

Những khó khăn này đòi hỏi người làm quản lý mua hàng phải có kỹ năng quản lý tốt, khả năng ứng phó linh hoạt và luôn sẵn sàng với các phương án dự phòng để đảm bảo hoạt động mua hàng diễn ra suôn sẻ.

Nhìn chung, việc tuyển quản lý mua hàng không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp ổn định mà còn hứa hẹn nhiều triển vọng thăng tiến trong tương lai. Đây là lĩnh vực phù hợp cho những ai yêu thích đàm phán, quản lý và tìm kiếm sự đổi mới trong công việc. Với sự phát triển không ngừng của các ngành công nghiệp và thương mại, quản lý mua hàng sẽ tiếp tục là một vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hãy tìm hiểu và trang bị kỹ năng cần thiết để gia nhập ngành nghề đầy tiềm năng này.