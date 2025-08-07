Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Mộc Gia, 123 Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
1. Phiên dịch:
Hỗ trợ giám đốc chi nhánh dịch giao tiếp và email giữa tiếng Nhật, Anh, Việt.
2. Quản lý hành chính:
Quản lý email: nhắc nhở, thu thập báo cáo, phản hồi.
Theo dõi, nhắc lịch làm việc và họp của GĐ.
Thông báo lịch làm việc tuần tiếp theo.
3. Báo cáo dữ liệu:
Thu thập, tóm tắt dữ liệu hàng tháng.
4. Bảo mật thông tin:
Lưu giữ thông tin bảo mật.
5. Các công việc khác / Others
Thực hiện Kaizen, cải tiến hiệu quả, an toàn, chất lượng, tiết kiệm chi phí.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu trong phạm vi chuyên môn.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khá tiếng Nhật 4 kỹ năng (trình độ từ N2 trở lên)
Kỹ năng vi tính tốt
Có thể đi công tác theo yêu cầu từ Giám Đốc
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 17h, nghỉ trưa 1h)
Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (Bảo Việt), bảo hiểm tai nạn 24/7
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Chế độ khác: Lễ, tết, sinh nhật, du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ, tăng lương hằng năm Phụ
cấp xăng xe, chuyên cần
Lương 13 (cam kết), lương KPI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
