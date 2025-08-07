Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Mộc Gia, 123 Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Phiên dịch:
Hỗ trợ giám đốc chi nhánh dịch giao tiếp và email giữa tiếng Nhật, Anh, Việt.
2. Quản lý hành chính:
Quản lý email: nhắc nhở, thu thập báo cáo, phản hồi.
Theo dõi, nhắc lịch làm việc và họp của GĐ.
Thông báo lịch làm việc tuần tiếp theo.
3. Báo cáo dữ liệu:
Thu thập, tóm tắt dữ liệu hàng tháng.
4. Bảo mật thông tin:
Lưu giữ thông tin bảo mật.
5. Các công việc khác / Others
Thực hiện Kaizen, cải tiến hiệu quả, an toàn, chất lượng, tiết kiệm chi phí.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu trong phạm vi chuyên môn.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên.
Khá tiếng Nhật 4 kỹ năng (trình độ từ N2 trở lên)
Kỹ năng vi tính tốt
Có thể đi công tác theo yêu cầu từ Giám Đốc
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 17h, nghỉ trưa 1h)

Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lịch sự, có nhiều cơ hội đào tạo và thăng tiến.
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (Bảo Việt), bảo hiểm tai nạn 24/7
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Chế độ khác: Lễ, tết, sinh nhật, du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ, tăng lương hằng năm Phụ
cấp xăng xe, chuyên cần
Lương 13 (cam kết), lương KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3A, Tòa nhà Intan, Số 97 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

