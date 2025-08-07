Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI AN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49 Đường số 3, KDC Cityland, Phường Hạnh Thông, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự.

Hạch toán đầy đủ, chính xác và kịp thời tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Báo cáo đầy đủ chính xác các khoản thu-chi hàng ngày.

Kiểm tra công nợ.

Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác.

Lưu trữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và bảo mật thông tin.

Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chính quy Đại học chuyên ngành Tài chính – kế toán.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: 26-35

- Thuần thục các kỹ năng tin học văn phòng tốt.

- Có các kỹ năng quản lý hồ sơ, dữ liệu, kỹ năng lên kế hoạch năng động, nhạy bén.

- Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu đựng được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15.000.000 đến 18.000.000

- Phụ cấp ăn giữa ca: 30.000 đồng/ngày.

- Thời gian thử việc: 02 tháng, hưởng 85% lương.

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Ngày nghỉ phép - Lễ - Tết….: Hưởng các chế độ theo luật lao động.

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế Công ty và theo quy định của Nhà nước.

- Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ.

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI AN PHÁT

