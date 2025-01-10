Tuyển Nhân viên mua hàng Hyosung Vietnam Corp làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Hyosung Vietnam Corp
- Đồng Nai: N2 Street, Nhon Trach 5 IZ, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
- Quản lý Team hỗ trợ người Hàn khoảng 7- 8 nhân viên;
- Quản lý và chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động hỗ trợ người nước ngoài (Chủ yếu là người Hàn Quốc);
- Chịu trách nhiệm quản lý giờ công, tính lương và chi trả lương cho nhân viên người Hàn;
- Hỗ trợ người Hàn thủ tục xin Visa, giấy phép lao động, giấy phép cư trú,...
- Phụ trách các vấn đề liên quan đến phúc lợi của nhân viên Hàn Quốc: Nhà ở Việt Nam, Học phí con cái, Phí khám bệnh, Vé máy bay,...;
- Theo dõi, thực hiện các chính sách / quy trình liên quan đến nhân sự người Hàn Quốc;
- Làm việc với cơ quan chính quyền trong các hoạt động liên quan;
- Các công việc khác được giao.
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 5-10 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ nhân sự người nước ngoài: Visa, Thẻ tạm trú, giấy phép lao động...
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với cơ quan chính quyền;
- Độ tuổi từ 28-35.
Tại Hyosung Vietnam Corp Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tết/ Thưởng sản xuất/ Thưởng đánh giá theo hệ số A/ B/ C: :180% - 350% Lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hyosung Vietnam Corp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
