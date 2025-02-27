Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 17 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 9, KCN 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Phát triển các NCC về vật tư thiết bị ngành ngước (Bơm, Van, Đồng hồ, các loại ống và phụ kiện nhựa....)
Thực hiện các thủ tục tìm kiếm, so sánh , lựa chọn NCC, đề xuất trường phòng
Thực hiện thủ tục đặt hàng, làm hợp đồng, theo dõi thanh toán đối với hàng vật tư nhập khẩu

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến kỹ thuật, chuỗi cung ứng
Có kinh nghiệm làm việc trên 2 năm, ưu tiên đã làm trong ngành nhựa, vật tư thương mại
Tiếng Anh/Tiếng Trung: Nghe, nói, đọc, viết, mức độ khá

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia BHSK 24/7 ngay khi bắt đầu nhận việc
Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm
Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: ĐƯỜNG SỐ 9, KCN BIÊN HÒA 1, PHƯƠNG AN BÌNH, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

