Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số 9, KCN 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Phát triển các NCC về vật tư thiết bị ngành ngước (Bơm, Van, Đồng hồ, các loại ống và phụ kiện nhựa....)
Thực hiện các thủ tục tìm kiếm, so sánh , lựa chọn NCC, đề xuất trường phòng
Thực hiện thủ tục đặt hàng, làm hợp đồng, theo dõi thanh toán đối với hàng vật tư nhập khẩu
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến kỹ thuật, chuỗi cung ứng
Có kinh nghiệm làm việc trên 2 năm, ưu tiên đã làm trong ngành nhựa, vật tư thương mại
Tiếng Anh/Tiếng Trung: Nghe, nói, đọc, viết, mức độ khá
Có kinh nghiệm làm việc trên 2 năm, ưu tiên đã làm trong ngành nhựa, vật tư thương mại
Tiếng Anh/Tiếng Trung: Nghe, nói, đọc, viết, mức độ khá
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia BHSK 24/7 ngay khi bắt đầu nhận việc
Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm
Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia BHSK 24/7 ngay khi bắt đầu nhận việc
Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm
Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI