Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 9, KCN 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Phát triển các NCC về vật tư thiết bị ngành ngước (Bơm, Van, Đồng hồ, các loại ống và phụ kiện nhựa....)

Thực hiện các thủ tục tìm kiếm, so sánh , lựa chọn NCC, đề xuất trường phòng

Thực hiện thủ tục đặt hàng, làm hợp đồng, theo dõi thanh toán đối với hàng vật tư nhập khẩu

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến kỹ thuật, chuỗi cung ứng

Có kinh nghiệm làm việc trên 2 năm, ưu tiên đã làm trong ngành nhựa, vật tư thương mại

Tiếng Anh/Tiếng Trung: Nghe, nói, đọc, viết, mức độ khá

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia BHSK 24/7 ngay khi bắt đầu nhận việc

Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm

Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

