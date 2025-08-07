Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức ...và 2 địa điểm khác, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Địa chỉ làm việc: 55 Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức (Quận 9 cũ)
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm thu mua
Tại CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ: cơm trưa, đồng phục, VPP, CCDC, phụ cấp cơm tăng ca.
- Chế độ đầy đủ: tham gia BH sau thời gian thử việc, 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ, Tết theo quy định
- Lương tháng 13, thưởng ngân sách, thưởng lễ, Tết,...
- Chế độ đoàn viên: sinh nhật, đám cưới, 14/2, con học giỏi, quà trung thu, quà tết, ốm đau,...
- Tất niên, khám sức khỏe định kỳ, du lịch, review lương 1 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
