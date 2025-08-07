Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

- Hỗ trợ: cơm trưa, đồng phục, VPP, CCDC, phụ cấp cơm tăng ca. - Chế độ đầy đủ: tham gia BH sau thời gian thử việc, 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ, Tết theo quy định - Lương tháng 13, thưởng ngân sách, thưởng lễ, Tết,... - Chế độ đoàn viên: sinh nhật, đám cưới, 14/2, con học giỏi, quà trung thu, quà tết, ốm đau,... - Tất niên, khám sức khỏe định kỳ, du lịch, review lương 1 lần/năm

