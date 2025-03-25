Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2 gần thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cách thành phố 25 phút di chuyển)

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Ứng viên có kinh nghiệm ở 5 – 8 mục trong tổng số 14 mục sẽ đủ điều kiện phỏng vấn
Candidate has experience in 5 – 8 items in the total of 14 will be qualified for interview
應徵者應至少具備以下工作經驗中的5-8種
2. Phân tích thị trường, để tìm kiếm các nhà cung cấp hoặc giao dịch tiềm năng
Market analysis, in order to look for potential vendors or deals
市場分析以尋找潛在供應商
3. Khảo sát, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp mới
New vendor survey, evaluation and selection
新供應商調查、評價、選擇
4. Quản lý nhà cung cấp và duy trì mối quan hệ
Vendor management and relationship maintaining
供應商管理與關係維持
5. Hỗ trợ đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp
Support to negotiate contract with vendors
協助法務與供應商議約
6. Theo dõi và đánh giá hiệu suất của các nhà cung cấp hiện tại
Monitor and performance appraisal of the existing vendors
監管並評價現有供應商的表現

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Hàm Kiệm II, Hàm Thuận Nam District, Bình Thuận, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

