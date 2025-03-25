Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

1. Ứng viên có kinh nghiệm ở 5 – 8 mục trong tổng số 14 mục sẽ đủ điều kiện phỏng vấn

Candidate has experience in 5 – 8 items in the total of 14 will be qualified for interview

應徵者應至少具備以下工作經驗中的5-8種

2. Phân tích thị trường, để tìm kiếm các nhà cung cấp hoặc giao dịch tiềm năng

Market analysis, in order to look for potential vendors or deals

市場分析以尋找潛在供應商

3. Khảo sát, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp mới

New vendor survey, evaluation and selection

新供應商調查、評價、選擇

4. Quản lý nhà cung cấp và duy trì mối quan hệ

Vendor management and relationship maintaining

供應商管理與關係維持

5. Hỗ trợ đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp

Support to negotiate contract with vendors

協助法務與供應商議約

6. Theo dõi và đánh giá hiệu suất của các nhà cung cấp hiện tại

Monitor and performance appraisal of the existing vendors

監管並評價現有供應商的表現