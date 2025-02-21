Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Cụm KCN Dốc 47, Biên Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Làm việc với NCC Cũ

Tìm kiếm ncc mới, tìm mẫu theo yêu cầu, thương lượng giá, làm việc với ncc về các điều chỉnh mẫu (nếu có).

Theo dõi tiến độ sx, sắp xếp và hoàn tất các thủ tục nhận hàng, theo dõi cập nhật thời gian vận chuyển & giao / nhận hàng, hồ sơ thanh toán

Giải quyết vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan, vận chuyển. (nếu có). - Xử lý và theo dõi khi phát sinh hiện hàng lỗi: bồi thường nhà cung cấp và liên hệ đối tác bảo hành hàng lỗi

5. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp trên

Cao đẳng trở lên

Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung là 1 lợi thế

Có kiến thức về ngành quảng cáo, cơ khí,nội thất

Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo chính sách phúc lợi của Công ty;.

Lương tháng 13. Các chế độ thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ, đau ốm, Xét tăng lương hằng năm

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

Cơm trưa và chỗ ở miễn phí cho nhân viên;

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, hòa đồng.

