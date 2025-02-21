Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
- Đồng Nai: Cụm KCN Dốc 47, Biên Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Làm việc với NCC Cũ
Tìm kiếm ncc mới, tìm mẫu theo yêu cầu, thương lượng giá, làm việc với ncc về các điều chỉnh mẫu (nếu có).
Theo dõi tiến độ sx, sắp xếp và hoàn tất các thủ tục nhận hàng, theo dõi cập nhật thời gian vận chuyển & giao / nhận hàng, hồ sơ thanh toán
Giải quyết vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan, vận chuyển. (nếu có). - Xử lý và theo dõi khi phát sinh hiện hàng lỗi: bồi thường nhà cung cấp và liên hệ đối tác bảo hành hàng lỗi
5. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung là 1 lợi thế
Có kiến thức về ngành quảng cáo, cơ khí,nội thất
Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13. Các chế độ thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ, đau ốm, Xét tăng lương hằng năm
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
Cơm trưa và chỗ ở miễn phí cho nhân viên;
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
