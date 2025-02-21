Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Cụm KCN Dốc 47, Biên Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Làm việc với NCC Cũ
Tìm kiếm ncc mới, tìm mẫu theo yêu cầu, thương lượng giá, làm việc với ncc về các điều chỉnh mẫu (nếu có).
Theo dõi tiến độ sx, sắp xếp và hoàn tất các thủ tục nhận hàng, theo dõi cập nhật thời gian vận chuyển & giao / nhận hàng, hồ sơ thanh toán
Giải quyết vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan, vận chuyển. (nếu có). - Xử lý và theo dõi khi phát sinh hiện hàng lỗi: bồi thường nhà cung cấp và liên hệ đối tác bảo hành hàng lỗi
5. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng trở lên
Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung là 1 lợi thế
Có kiến thức về ngành quảng cáo, cơ khí,nội thất

Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo chính sách phúc lợi của Công ty;.
Lương tháng 13. Các chế độ thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ, đau ốm, Xét tăng lương hằng năm
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
Cơm trưa và chỗ ở miễn phí cho nhân viên;
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 112/9 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

