Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: thôn an thịnh ,xã tiền phong , yên dũng ,bắc giang, Yên Dũng

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Công ty sản xuất lắp ráp máy lọc nước, nhập khẩu phân phối máy bơm nước toàn quốc
Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong thị trường mục tiêu.
Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, ứng viên đã từng làm ngành điện máy, điện nước là ưu thế tốt
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Khả năng chịu áp lực cao.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thị trường, sản phẩm/dịch vụ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn An Thịnh, Xã Tiền phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

