Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 1 CLICK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 1 CLICK
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 66A Triều Khúc, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Đăng bài, tìm kiếm khách hàng về dịch vụ mà công ty cung cấp như: Livestream, Video tiktok, Chạy ads, Booking KOC, Vận hành gian hàng Thương mại điện tử. (Tiktok, shopee,...)
Tư vấn cho các khách hàng về các dịch vụ mà công ty đang triển khai
Thực hiện các công việc liên quan đến ký kết và triển khai hợp đồng. Thu thập thông tin về khách hàng và cập nhật thông tin khách hàng chính xác, kịp thời.
Chăm sóc khách hàng tăng tỉ lệ tái ký
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Năng học hỏi, có kinh nghiệm về sàn là 1 ưu thế
Hoạt ngôn, yêu thích và có đam mê về mạng xã hội TikTok
Trung thực, cầu tiến
Ưu tiên các bạn trẻ: 2000 - 2006
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 1 CLICK Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7.000.000 + thưởng 2,5% - 10% theo giá trị hợp đồng
Được học tập, đào tạo về thương mại điện tử
Môi trường làm việc chuyên nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo về kiến thức về cách bán hàng trên sàn TMĐT, kỹ năng xây thương hiệu cá nhân kỹ năng làm content, quay dựng video
Tổ chức sinh nhật cho Nhân sự hàng tháng
Thưởng lễ, Tết; lương tháng thứ 13 theo quy định, chính sách của Công ty.
Thưởng và các chế độ khác theo chính sách công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 1 CLICK
