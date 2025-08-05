Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 1 CLICK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66A Triều Khúc, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Đăng bài, tìm kiếm khách hàng về dịch vụ mà công ty cung cấp như: Livestream, Video tiktok, Chạy ads, Booking KOC, Vận hành gian hàng Thương mại điện tử. (Tiktok, shopee,...)

Tư vấn cho các khách hàng về các dịch vụ mà công ty đang triển khai

Thực hiện các công việc liên quan đến ký kết và triển khai hợp đồng. Thu thập thông tin về khách hàng và cập nhật thông tin khách hàng chính xác, kịp thời.

Chăm sóc khách hàng tăng tỉ lệ tái ký

Yêu Cầu Công Việc

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Năng học hỏi, có kinh nghiệm về sàn là 1 ưu thế

Hoạt ngôn, yêu thích và có đam mê về mạng xã hội TikTok

Trung thực, cầu tiến

Ưu tiên các bạn trẻ: 2000 - 2006

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 1 CLICK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 + thưởng 2,5% - 10% theo giá trị hợp đồng

Được học tập, đào tạo về thương mại điện tử

Môi trường làm việc chuyên nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo về kiến thức về cách bán hàng trên sàn TMĐT, kỹ năng xây thương hiệu cá nhân kỹ năng làm content, quay dựng video

Tổ chức sinh nhật cho Nhân sự hàng tháng

Thưởng lễ, Tết; lương tháng thứ 13 theo quy định, chính sách của Công ty.

Thưởng và các chế độ khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 1 CLICK

