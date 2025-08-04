Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 2 Toà nhà VNPT, 271 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại và gặp gỡ khách hàng tiềm năng để giới thiệu và tư vấn về các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Phân tích nhu cầu và tình hình tài chính của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp.

Thực hiện các thủ tục hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký và sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ tốt và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và chính sách của công ty.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ do công ty tổ chức.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng thành thạo (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới hiệu quả.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thưởng cạnh tranh, tùy thuộc vào năng lực và hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Chế độ nghỉ phép năm, lễ, tết theo quy định.

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

