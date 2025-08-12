Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH LIVE CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà PLS 609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Liên hệ tư vấn khách hàng theo danh sách có sẵn về sản phẩm bảo hiểm của công ty bảo hiểm Dầu Khí (PVI).

- Mở rộng mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng chu đáo sau khi sử dụng sản phẩm.

Làm việc giờ hành chính tại Văn phòng.

Thời gian làm việc:

08h:30 - 17h:30 từ Thứ Hai - Thứ Bảy (Được off xen kẽ 2 ngày thứ 7 trong tháng)

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt, thích ứng nhanh trong công việc, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng, Telesales là một lợi thế

- Có trách nhiệm trong công việc

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH LIVE CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng (6.500.000) + Chuyên cần (500.000) + Phụ cấp tiền giữ xe + Hoa hồng

- Thu nhập bình quân 10 - 20 triệu trở lên

- Review lương vào hàng năm.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Được cấp máy tính, điện thoại trong quá trình làm việc.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Lương tháng 13, thưởng sinh nhật, Year End Party,…

- Chế độ BHXH, BHYT,...theo quy định Nhà Nước (đóng BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVE CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin